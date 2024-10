Cagliari, Nicola: “Il Torino ha tanta qualità, per noi oggi sarà una battaglia”

Il Cagliari , per l'8^ giornata di Serie A, sta per ospitare all'Unipol Domus il Torino di Vanoli. Sono state rese note le formazioni ufficiali e a Sky Sport hanno anche parlato i due tecnici. Di seguito le parole di Davide Nicola che ha sottolineato, ancora una volta, quanto crede nel suo gruppo e quanto questo match sarà importante in ottica classifica.

L'intenzione di Davide Nicola è stata perciò quella di mettere in guardia i suoi: contro il club granata, capace di mettere in difficoltà squadre come Inter e Milan, sarà tutt'altro che semplice e servirà tutta la concentrazione possibile per non commettere passi falsi; non una novità visto che già in conferenza nella giornata di ieri aveva dichiarato: "Il Torino ha forza, idee e non vediamo l'ora di giocare".