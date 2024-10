Cagliari-Torino, fuori Marin per Nicola e dentro Vlasic per Vanoli: le ufficiali

Manca pochissimo per Cagliari-Torino e per l'occasione sono state rese note le formazioni con cui le due squadre si disporranno in campo: non mancano le sorprese da una parte e dall'altra.

Cagliari-Torino andrà in scena all'Unipol Domus alle ore 18:00 e, a poco meno di un'ora dal fischio d'inizio del match, sono state comunicate le scelte che gli allenatori hanno preso. Per Nicola si accomoda in panchina Marin , per Vanoli invece torna titolare Vlasic : ecco tutti i dettagli su modulo e nomi scelti.

Per i padroni di casa va in panchina Gianluca Gaetano e al suo posto, dal minuto 1, parte perciò Nicolas Viola. In casa granata è stato piazzato Vojvoda sull'esterno con Walukiewicz più arretrato che va a giocare in difesa. In fase offensiva ci saranno Adams e Sanabria; pesano sicuramente tanto le assenze di Borna Sosa e Ivan Ilic che sono out per infortunio e che si sono aggiunti a Zapata fermo ai box dalla gara contro l'Inter. Non resta allora che mettersi comodi e assistere a questo match per capire come la classifica cambierà e quale sarà il risultato.