Torino, c’è lesione sia per Ilic sia per Borna Sosa: il comunicato ufficiale

Secondo quanto riferito dal Torino, tramite una nota ufficiale : "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Ivan Ilic hanno evidenziato una lesione focale al tendine del bicipite femorale sinistro. Esami anche per Borna Sosa : per l’esterno croato lesione miotendinea di secondo grado al vasto mediale sinistro". Situazione ancora più grave dunque per il difensore visto che si tratta di un problema muscolare più profondo.

Già oggi, in conferenza stampa, Paolo Vanoli aveva appunto fatto sapere che: "Siamo stati sfortunati: Sosa era tornato contento per il gol ma febbricitante, oggi nella rifinitura calciando ha sentito un problema e sta facendo esami. Si è fermato anche Ilic per un problema al tendine, non ci sarà. Tameze è febbricitante, gli abbiamo fatto fare un po' corsetta. Anche Walukiewicz è tornato in anticipo dalla Polonia, ma è recuperato. Dobbiamo superare questo momento: quando si cerca un alto livello, dobbiamo prevenire queste cose per non entrare in emergenza. Vorrà dire che diventeremo più forti con i giovani".