Cagliari, Nicola: “Sono felice della scelta fatta in estate”

Davide Nicola spiega i motivi per cui ha scelto in estate la panchina del Cagliari e fissa l'obiettivo stagionale

Alla ripresa del campionato il Cagliari affronterà il Torino di Paolo Vanoli . Una sfida speciale per l'attuale tecnico degli isolani Davide Nicola , protagonista prima da giocatore (2006-2007), poi da allenatore sulla panchina granata. Nella stagione 2020-2021 l'allenatore originario di Luserna San Giovanni, subentrato a Marco Giampaolo , riuscì ad evitare la retrocessione ai piemontesi.

Cagliari, Nicola: "Felice di essere qui"

In una lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, Davide Nicola ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la panchina del Cagliari: "Me la sono sentita come sfida dentro e io mi muovo sempre con questa peculiarità. Cagliari è una società e un contesto che mi ha sempre creato grande curiosità".