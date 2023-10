Cagliari, Ranieri: “A Salerno farà caldo, ma noi stiamo bene”

Domenica 22 ottobre alle 15.00: contro il Cagliari la prima di Filippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana. Le parole di Claudio Ranieri...

Matteo Minotti

Dodici gol subìti e quattro sconfitte nelle ultime 4 partite di campionato Un bilancio molto negativo, ma le avversarie si chiamavano comunque Atalanta, Milan, Fiorentina e Roma...

Adesso la parola a Ranieri...

Si torna in campo a Salerno, contro i padroni di casa che non hanno più Paulo Sousa in panchina ma Pippo Inzaghi...

Le dichiarazioni odierne dell'allenatore del Cagliari, oggi il suo compleanno numero 72 (tanti auguri) in conferenza stampa: " Troveremo un ambiente caldo, Salerno segue la squadra con voglia e determinazione, è bello andare a giocare in piazze calde. Inzaghi è entrato da poco e vedremo come farà giocare la squadra, è un incognita. Dovrò lottare fino all’ultima giornata per salvare la squadra, tutti insieme abbiamo più possibilità e non molleremo mai. Alla squadra sotto l’aspetto della volontà non posso rimproverare nulla".

Sui singoli: "Nandez non è ancora tornato, rientrerà questo pomeriggio. I nazionali stanno bene, hanno recuperato bene e si sono allenati. In difesa Hatzidiakos non sarà disponibile, non voglio rischiarlo ma sta molto meglio. Luvumbo sta bene, si è allenato, ogni tanto ha un problemino che si riacutizza ma lo avrò a disposizione. Jankto e Zappa mezzali? L’ho voluto provare, ho anche Pereiro nella posizione di trequartista/esterno e Desogus come esterno. Jankto è un esterno che può giocare a tutta fascia. Lapadula oggi si è allenato con la prima squadra, a Salerno vuole venire anche se non può giocare ma vorrà stare con tutto il gruppo".

Niente cambi in porta: "Giocherà Scuffet anche a Salerno. Mancosu? E’ importante, lo vede sempre meglio e si allena con continuità. Può avere tutti i ruoli dell’attacco da seconda punta, da esterno, ha qualità e sta a me trovare una posizione giusta per le sue caratteristiche".

Sui temi più generali: "Faccio le amichevoli per far giocare chi gioca meno, per me è importante che nessuno si faccia male. Tutto può servire nel calcio, tutto può essere utile nel corso di una partita. La squadra sta bene, nessuno ovviamente è contento della classifica ma vedendoli in allenamento sono uno spettacolo. Se vedo che sbragano mi incazzo. Dobbiamo pensare ai particolari, facciamo errori che solitamente non facciamo, abbiamo migliorato i particolari anche senza i nazionali. Ho molti attaccanti ma sceglierò chi corre e lotta senza fermarsi mai, vale per tutta la squadra. Affetto? Fa bene all’anima in un momento difficile, a una certa età le sconfitte pesano di più. La vittoria è bella ma dura solo un giorno, sono diverse gare che siamo sotto barca e ci vorrebbe una boccata d’aria. Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto gli auguri".

