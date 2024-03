Cagliari, Ranieri: “Scordiamoci il passato e pensiamo solo alla Salernitana”

Sabato 9 marzo alle 15.00 sfida salvezza importantissima per il Cagliari contro la Salernitana. Il tecnico rossoblù Claudio Ranieri ha presentato la partita in conferenza stampa.

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, di giovedì in conferenza stampa per presentare la gara di sabato all’Unipol Domus contro la Salernitana.

Le parole del tecnico del Cagliari

Seconda sfida salvezza consecutiva: "Vincere è importantissimo ma so dell’insidia di questa gara, la Salernitana è una buona squadra e dobbiamo stare concentrati, il risultato è figlio di tanti episodi. Liverani fa giocare bene le sue squadre, magari qua a Cagliari non è riuscito. Ha una mentalità propositiva, è arrivato da poco a Salerno ma a Udine ha fatto vedere tante belle cose, dobbiamo stare attenti. Empoli ci ha dato la consapevolezza che se lottiamo fino all’ultimo secondo abbiamo fatto il nostro lavoro, gli episodi sono importanti e ora lo saranno ancora di più. Il gol di Empoli? Il Cagliari ci prova fino all’ultimo e c’era tempo per rimontare".

Ecco cosa si aspetta Sior Claudio dalla sua squadra: "Dico sempre che non bisogna mai mollare, quando le cose non riescono puoi mollare oppure reagire, i ragazzi stanno reagendo ma abbiamo ancora molte insidie davanti, ogni gara è insidiosa e importante, dobbiamo sempre dare tutto in campo anche l’amarezza della sconfitta deve portare a dare tutto. Non so se la necessità di vittoria loro sia un vantaggio per noi, non si arrendono mai ho visto la loro gara di Udine. Ho avvisato i ragazzi e sta a noi fare una buona partita. Ho iniziato il campionato sperando di riuscire a salvare questa squadra, sapevo che sarebbe stato un campionato molto difficile per noi. Vogliamo fare un buon lavoro sempre, a volte riusciamo altre meno. La nostra forza deve essere quella di pensare gara per gara, scordiamoci delle gare passate e pensiamo alla Salernitana".

Non potevano mancare, nelle domande e nelle risposte, riferimenti ai singoli: "Luvumbo e Oristanio sono giocatori importanti. Zito ha preso del riposo e spero di averlo al più presto, Oristanio si allena bene e vedremo quando metterlo in campo. In porta invece Scuffet sta difendendo bene il suo posto, quando stiamo compatti gli arrivano meno palloni. Prati? ha avuto un momento di flessione ma ora lo rivedo bene e potrebbe tornare titolare. Viola ha tirato la carretta quando l’ho chiamato, sta tornando in buona forma ed è importante averli tutti a disposizione. Shomurodov ha recuperato, Mutandwa mi piace ha grande velocità e non si da mai per vinto. Yerri Mina? Credo che tutti abbiano beneficiato della sua presenza, ha dato esperienza e consapevolezza aggiunta ad una sana cattiveria. Ha trasmesso serenità e gioco forza migliorano tutti quanti. su Lapadula sono onesto e lui lo sa, chi segna segna ma l’importante è vincere. Per un attaccante è ossigeno, lo sta cercando e ci sta andando vicino al gol. Arriverà e mi auguro che sia un gol importante".

La chiusura è sui tifosi cagliaritani: "Facciamo sempre sold out, è bellissimo vedere sempre lo stadio pieno. E’ vitale avere i nostri tifosi, sono stati loro a spingerci l’anno scorso in un sogno impossibile, solo con la loro presenza possiamo avere una chance per salvarci. Ringrazio i tifosi che ci seguono anche in trasferta".

