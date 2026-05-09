Oggi è andata in atto la partita tra Cagliari e Udinese, terminata con il risultato di 0-2 grazie alle reti di Adam Buksa e Idrissa Gueye. Con questa vittoria l'Udinese raggiunge quota 50 punti e supera momentaneamente il Bologna, che deve giocare lunedì in trasferta contro il Napoli. Il Cagliari invece rimane a 37 punti, con la Fiorentina che potrebbe superare i sardi al quindicesimo posto ma che comunque rimangono fuori dalla zona retrocessione a +9 dalla Cremonese che ancora deve giocare la sua partita contro il Pisa già retrocesso.

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UDINE, ITALIA - 02 MARZO: Keinan Davis dell'Udinese osserva durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e ACF Fiorentina allo Stadio Friuli il 02 marzo 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Furia Keinan Davis, cosa è successo a fine gara e le dichiarazioni di Karlstrom, e Pisacane

L'attaccante inglese, visibilmente furioso, ha segnalato all'arbitro Dionisi di aver ricevuto insulti razzisti provenienti da un settore dell'. Questa situazione ha portato a una lunga interruzione del gioco, durante la quale il direttore di gara ha prima ammonito il giocatore per le proteste e poi revocato il cartellino una volta compresa la natura dell'accaduto. La rabbia di Davis non si è placata con il fischio finale, poiché il calciatore ha avuto un durissimo faccia a faccia con il difensore rossoblù, accusandolo di averlo offeso verbalmente.

La tensione è sfociata in un accenno di rissa che ha coinvolto diversi componenti delle due panchine, rendendo necessario l'intervento dei compagni di squadra bianconeri per allontanare Davis ed evitare che lo scontro fisico degenerasse ulteriormente. Nonostante il clima di tensione pesantissimo, l'attaccante era riuscito poco prima a fornire l'assist decisivo per il raddoppio, lasciando poi il terreno di gioco ancora scosso e in preda a una forte agitazione.

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Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha difeso il suo giocatore, negando di aver sentito alcun insulto razzista da parte di Alberto Dossena: "Ero lontano ma ho chiesto al mio calciatore, che mi ha detto di non aver assolutamente pronunciato insulti razzisti. Io credo nell'uomo, credo ad Alberto, perchè lo conosco da tanti anni, e non direbbe mai qualcosa del genere".

Jesper Karlstorm invece la pensa diversamente, mostrandosi incredulo, giustamente, davanti a certe situazioni: "Cos'è successo nel finale? Insulti razzisti. Per me è incredibile che succedano ancora cose del genere nel 2026, non ho parole".

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, preferisce non commentare ulteriormente l'accaduto: "Non so cosa sia successo esattamente, posso dire che Davis è un grande atleta e siamo stati contenti di riabbracciarlo".