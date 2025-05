Venezia, Di Francesco: “Ci dobbiamo preparare alla battaglia”

L'allenatore degli arancioneroverdi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari

Davide Capano Redattore 17 maggio 2025 (modifica il 17 maggio 2025 | 13:35)

Il Venezia è ospite domani alle 20.45 del Cagliari di Davide Nicola. Dopo la vittoria con la Fiorentina, il tecnico Eusebio Di Francesco presenta così la gara dell'Unipol Domus in conferenza stampa: "Il peso specifico della partita contro il Cagliari e come sta la squadra? Faccio innanzitutto un in bocca al lupo a Condé, è stato veramente sfortunato, peccato. Poteva essere una risorsa importante. Sarà importante portare a casa un risultato positivo in un ambiente non facile, caldo. Troveremo una squadra determinata, che magari poteva pensare di essere già salva, ma in questo campionato vediamo che è difficile ogni partita, vogliamo avere continuità".

Di Francesco, le parole prima di Cagliari-Venezia — "Se la classifica mi piace? E' sbagliato guardarla - spiega l'allenatore arancioneroverde -, non la guardo e non mi interessa, siamo focalizzati solo sul Cagliari, conosco molto bene i loro giocatori, qualcuno l'ho allenato, hanno grande capacità di gamba, la capacità di trasformare l'azione da difensiva ad offensiva, un giocatore come Piccoli che è cresciuto tantissimo.

Eusebio Di Francesco durante Venezia-Fiorentina 2-1 di lunedì 12 maggio 2025 (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Come si ferma il Cagliari? Anche loro si dovranno preoccupare di noi, sarà una partita combattuta, ci dobbiamo preparare alla battaglia. Abbiamo solo due partite da qui alla fine, dobbiamo cercare di difendere la posizione che ci siamo conquistati con tanta fatica".

Ancora Di Fra — "Se è più difficile gestire una situazione di vantaggio se può venire il 'braccetto'? Può essere tutto difficoltoso - prosegue Di Fra -, dipende da come si affrontano le cose, ci sono passato l'anno scorso, anche se sapevamo che campionato ci aspettasse. Spesso un palo dentro o un palo fuori possono determinare molto delle nostre carriere.

Quanto bene ha fatto vincere? Ha dato consapevolezza. Che può essere sempre un rischio. Può essere una piccola presunzione: è un risultato sudatissimo, ma che non basta per rimanere attaccati a questa categoria.

Eusebio Di Francesco durante Empoli-Venezia 2-2 di domenica 20 aprile 2025 (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Se a parte Duncan, Svoboda e Condé fuori, gli altri ci sono? Sì, è rientrato anche Sagrado. Avremo ampia scelta. Ci mancano due giocatori di grande esperienza in mezzo al campo, ma i ragazzi stanno lavorando con grande determinazione.

Se il fatto che il Cagliari con un punto potrebbe essere non salvo, potrebbe rendere la partita più aperta? Ovviamente sì, non penso che ragioneranno mai sul voler pareggiare, come nessun altro, non mi aspetto questo anzi al contrario".

Le altre parole del tecnico — Ancora Di Francesco: "Se Oristanio lo ho visto un po' più sollevato dopo il gol? Sicuramente, più fiducioso. E' un attaccante, ovviamente vive per il gol e per fare gol agli altri. Lo avevo detto nel pre-gara della Fiorentina che lo avevo visto più vivo e in palla, è cresciuto e ci potrebbe aiutare tantissimo.

Se domani sarà importante per noi avere tranquillità e giocare come sappiamo visto che mi avete visto agitato su certi palloni lunghi lanciati contro la Fiorentina dovuti alla tensione? Non mi piacciono i palloni lunghi, è un mio pensiero, poi dipende dalle caratteristiche dei giocatori. Comunque sì, più che la tranquillità di stare dentro la partita. Che poi dire 'stare tranquilli' non è sufficiente, perché poi dentro si possono smuovere tante cose. E' importante aiutarsi per affrontare, come squadra e senza nascondersi, le paure che possono esserci. Ancor di più in questa gara.

Yeboah gioca bene, ma quanto stiamo lavorando sui gol? Leggevo un articolo su Ndoye sul fatto che è migliorato tanto sui gol perché fanno tante esercitazioni al Bologna sul calciare in porta, non vedo altre vie. Devo dire che ci lamentavamo dei gol, ma ora qualche gol in più lo stiamo facendo, al di là di chi segni. Normale che lui ha avuto molte opportunità, magari si è tenuto il gol per la prossima.

Abbiamo avuto avuto tante opportunità? Sì, è vero, siamo cresciuti, anche se poi vanno concretizzate. Ricordo sempre quella partita contro il Lecce dove ne abbiamo avute tante per poi perdere 1-0".

La designazione arbitrale per Cagliari-Venezia — Sarà il sig. Luca Pairetto di Nichelino a dirigere il match Cagliari-Venezia, in programma domenica 18 maggio alle ore 20.45 presso l'Unipol Domus di Cagliari.

Assistenti: sig. Davide Imperiale (Genova) e il sig. Dario Cecconi (Empoli)

Quarto Uomo: sig. Ermanno Feliciani (Teramo)

VAR: sig. Francesco Meraviglia (Pistoia)

AVAR: sig. Andrea Colombo (Como)