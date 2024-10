Caso ultras Curva Nord e Curva Sud: Calabria ascoltato come testimone

Continuano le indagini riguardanti l'inchiesta sulle infiltrazioni degli ultras della Curva Nord per l'Inter e della Curva Sud per il Milan. Dopo Simone Inzaghi, è stato ascoltato anche Davide Calabria come testimone dei fatti. Ecco cosa avrebbe riferito capitano rossonero in merito all'incontro avvenuto con Luca Lucci.