Como, Audero si presenta: “La società mi ha fatto un’ottima impressione”

Il portiere ex Inter, Sampdoria, Venezia e Juventus ha firmato un contratto di quattro anni. Le prime parole di Emil: "Sono molto felice ma soprattutto molto orgoglioso di iniziare un capitolo importante e nuovo della mia carriera".

Il Como ha ufficializzato ieri l’ingaggio di Emil Audero dalla Sampdoria con un contratto di quattro anni. Il portiere la scorsa stagione è stato in prestito all’Inter , squadra vincitrice dello scudetto.

Il giocatore nato in Indonesia ha iniziato la sua carriera nella Juventus con l’UEFA che lo ha inserito nella lista dei giocatori europei più promettenti della sua generazione.

Cesc Fàbregas, allenatore del Como, ha commentato così l’accordo: "Emil è un ottimo acquisto per la nostra squadra. Ha giocato ai massimi livelli del calcio italiano e crediamo che sarà un giocatore importante per questa stagione e per quelle successive. Crescerà con noi mentre continuiamo questo ambizioso progetto".