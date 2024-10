A due giorni dalla sfida di campionato contro il Torino, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Como Cesc Fabregas

23 ottobre 2024

Cesc Fabregas, è intervenuto in conferenza stampa in vista della prossima gara di Serie A contro il Torino. L'allenatore del Como ha espresso grande ammirazione per la squadra granata, nonostante sia reduce da quattro sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia: "Sono una squadra storica, solida e fortissima. Hanno un centrocampo molto forte e un allenatore, Vanoli, che conosco ed è molto bravo".

Fabregas: "Ho fiducia nel gruppo" — Dopo le sfide in Serie B della stagione precedente, quando Vanoli allenava il Venezia, Fabregas incrocerà nuovamente l'ex tecnico dei lagunari, da quest'anno sulla panchina del Torino: "Credo che giocheranno con il modulo 3- 5-2, mancherà Zapata e stanno cambiando modo di giocare. Nel loro organico hanno molti giocatori internazionali come Maripan , che ha giocato con me al Monaco Se vogliamo vincere dovremo affrontarli nella maniera giusta".

Sulla probabile formazione del Como: "Vediamo, ho qualche piccola idea in testa ma senza allontanarmi troppo dalla formazione che ha giocato queste ultime partite, in quanto abbiamo trovato una certa stabilità. Ho fiducia in tutto il gruppo, anche nelle seconde linee che finora hanno giocato poco, li conosco tutti anche per averli avuti con me nella passata stagione".

"Out Van der Brempt, Sergi Roberto sta bene" — Non figurerà sulla lista dei convocati Van der Brempt, ma Fabregas può ugualmente sorridere: "Mancherà Van der Brempt , non sarà disponibile per due o tre settimane in quanto ha riportato una piccola lesione al quadricipite. Sergi Roberto si è allenato e pare stia bene e così anche Dossena . Cerri ha ha avuto un problema alla schiena ma oggi sta meglio".

Riguardo a Mazzitelli e Da Cunha: "Mazzitelli ormai è da due mesi che lavora con noi e abbiamo imparato a conoscerlo bene, è un giocatore intelligente che ci può dare tantissimo sui trequarti e che sa inserirsi molto bene. Anche Da Cunha si sta allenando benissimo, ha fatto tanto anche lo scorso anno in Serie B , ora si sta abituando alla A e penso che la sua opportunità arriverà presto".