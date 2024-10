Nico Paz segna e incanta anche Hugh Grant: ospite d’onore in Como-Parma

Nico Paz continua a stupire chiunque: in settimana è arrivato un super assist con l'Argentina per il grandissimo Lionel Messi, oggi c'è stata un'altra ottima prestazione con il Como in cui ha segnato anche il gol dell'1-1 al 45' del match. In occasione del match, a Como, sono stati avvistati sugli spalti anche due ospiti d'eccezione come Hugh Grant e Andrew Garfield che hanno apprezzato le prodezze dell'argentino e si sono divertiti ad assistere alla gara di Serie A.

Solamente nella giornata di ieri, ai microfoni di SportMediaset, Fabregas aveva dichiarato: "Ciò che mi ha colpito è stata la disponibilità da parte dei giocatori che hanno una grande fame di migliorare, anche se ho sempre la sensazione che si possa fare sempre di più. So che tutti parlano di Nico Paz, come di Perrone e Sergi Roberto: tanti di loro sono giocatori giovani che portano in campo la passione e lottano per aver un posto in squadra. In particolare su Nico pensavo che avrebbe avuto bisogno di due/tre mesi di adattamento per abituarsi alla squadra e alla cultura italiana, ma sin dai primi giorni si è visto che era preparato".