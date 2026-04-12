Como-Inter, statistiche e precedenti tra le due squadre lombarde

La sfida di domani sera metterà in palio tre punti che possono essere importanti in chiave Champions League e Scudetto

Jacopo del Monaco 12 aprile - 14:13

Manca sempre meno alla partita di questa sera che metterà di fronte il Como e l'Inter. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 32 della Serie A. L'incontro avrà inizio alle ore 20:45 presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia e metterà in palio tre punti molto importanti sia per la corsa alla Champions League che per lo Scudetto. Aspettando il calcio d'inizio della partita, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra questi due club provenienti dalla Lombardia.

Como-Inter, i precedenti — In questo momento, il Como allenato dall'ex centrocampista di Arsenal e Barcellona Cesc Fabregas occupa la quinta posizione in classifica con 58 punti e sta lottando per qualificarsi alla massima competizione europea. Nella scorsa giornata di campionato, i Lariani hanno ottenuto un pareggio a reti bianche contro l'Udinese. L'Inter che ha come tecnico l'ex difensore centrale Cristian Chivu, dal canto suo, si trova al primo posto avendo totalizzato 72 punti e nell'ultimo match di Serie A ha battuto 5-2 la Roma allo Stadio Giuseppe Meazza.

Il derby lombardo di questa sera andrà in scena per la 40esima volta nella sua storia. L'edizione della Serie A 1949/1950 è stata la prima in cui biancoblù e nerazzurri hanno giocato contro: vittoria per 1-5 dell'Inter all'andata; successo per 2-1 dei comaschi al ritorno. La squadra meneghina ha le statistiche dalla sua parte avendo conquistato la vittoria 26 volte. I pareggi, invece, sono stati sette di cui l'ultimo, terminato a reti bianche, nella gara d'andata della semifinale di Coppa Italia giocata a marzo. Il Como, invece, ha ottenuto soltanto sei vittorie e l'ultima risale al 15 dicembre 1985 e decisa dal compianto Stefano Borgonovo.

Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365

Quando i due club si affrontano in Serie A — Questa sera, i due club si sfideranno per la trentesima volta nella loro storia. Anche in questo caso, i nerazzurri dominano le statistiche avendo ottenuto la vittoria in venti occasioni. I successi del Como, invece, sono stati sei e le partite terminate in pareggio sono a quota tre. Nella gara d'andata dell'edizione della massima divisione nazionale in corso, giocata ad inizio dicembre, l'Inter ha vinto grazie alle reti di Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e Carlos Augusto.

Per la quindicesima volta in Serie A, i Lariani ospiteranno nel proprio impianto sportivo i nerazzurri provenienti da Milano. A Como, i meneghini hanno vinto in sei occasioni, soltanto una in più rispetto ai padroni di casa. I pareggi tra i due club in casa biancoblù, invece, sono stati tre e l'ultimo, terminato col risultato di 1-1, risale al 23 novembre 1987.