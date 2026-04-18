Al termine della gara, il tecnico dei lariani Fabregas si è presentato in conferenza stampa per analizzare la sconfitta e cercare di fare chiarezza su quanto visto sul terreno di gioco.

Giammarco Probo 18 aprile - 09:44

Una serata da dimenticare per il Como, uscito sconfitto dalla trasferta di Sassuolo non solo nel punteggio ma soprattutto nell’atteggiamento mostrato in campo. Una prestazione opaca, priva di quella determinazione che servirà inevitabilmente per affrontare al meglio le ambizioni legate alla corsa Champions, ora più che mai in discussione. In un momento così delicato della stagione, ogni passo falso pesa tantissimo soprattutto in vista della classifica. Al termine della gara, il tecnico dei lariani Cesc Fabregas si è presentato in conferenza stampa per analizzare la sconfitta e cercare di fare chiarezza su quanto visto sul terreno di gioco.

Le dichiarazioni di Fabregas nel post-partita — LA SCONFITTA E I CAMBI IN VISTA DELL'INTER -"Non possiamo permetterci di approcciare e giocare una partita cosi. Morata non iniziava una partita titolare da tre mesi, quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre bene in partita in passato e avevo buone sensazioni. Non possiamo essere così presuntuosi e pensare già alla Coppa Italia, siamo il Como, tempo fa vi ricordo che giocavamo in Serie B".

IL BRUTTO ATTEGGIAMENTO DEL COMO - "Mi scuso innanzitutto con i tifosi perché questo di oggi non è il Como che siete abituati a vedere. Volevo elogiare mister Grosso perché come ha preparato la gara è un capolavoro, con questo blocco basso. Non dobbiamo mandare messaggi ultra negativi, bisogna essere prudenti e andare avanti con pazienza ed essere ottimisti. Oggi una grandissima prestazione del Sassuolo, una brutta prova invece del Como che deve pulirsi le ferite e ripartire, non c'è tempo per lamentarci".

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L'idea di Douvikas e Morata — IL DUO MORATA E DOUVIKAS - "Loro sono stati bravissimi ad aspettarci con un blocco basso con il 4-3-3 ed era chiusissimo al centro, noi ci abbiamo provato in tutti i modi mettendo la nostra qualità , più possibile ma oggi è mancata qualità nella scelta. Abbiamo due attaccanti che possono giocare bene insieme e allora con più cross potevamo attaccare meglio l'area, ho messo entrambi per provare a far male a loro, ma non ci siamo riusciti, tanti meriti al Sassuolo e al suo grande allenatore".