I Lariani sono imbattuti da un mese e vengono da tre successi di fila, i giallorossi sono chiamati a riscattare il KO contro il Genoa

Mattia Celio Redattore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 19:32)

Una sfida che può lanciare le ambizioni per la Champions League. È questa la posta in palio nella sfida Como-Roma, in programma domani al Giuseppe Sinigallia alle ore 18. La squadra di Cesc Fabregas cercherà domani contro i giallorossi la quarta vittoria consecutiva e tre punti importanti per mantenere il quarto posto. La Lupa, invece, ha avuto un andamento altalenante negli ultimi cinque turni tuttavia è sempre lì, a pari merito con i lombardi. Non sarà certamente una lotta decisiva, mancano ancora 9 giornate alla fine, ma ci si gioca molto domani.

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Como-Roma: come arrivano le due squadre alla sfida — Dopo il KO con la Fiorentina e il pareggio contro il Milan, il Como ha ritrovato la via della vittoria. Per tre volte consecutive, contro Juventus, Lecce e Cagliari. Un segno che la squadra di Cecs Fabregas è tornata a giocare quel calcio che l'ha contraddistinta in questa stagione e che sta facendo sognare i tifosi lariani. La sfida di domani contro la Roma non sarà decisiva, ma un successo darebbe ancora più euforia e voglia di non smettere di crederci. O meglio, dare quella spinta per il vero obiettivo dei lombardi, ovvero la Champions League. Una meta che ora è tutto tranne che un sogno.

Reduce dal pareggio in Europa League contro il Bologna, la Roma è chiamata a ripartire se non vuole perdere il treno per la Champions. Dopo la vittoria contro il Torino sono arrivate solo 2 vittorie nelle successive 6 giornate, tra cui i KO contro Udinese e Genoa. Sicuramente pesano le prestazioni in Europa ma per la squadra di Gasperini non c'è più tempo di pensarci e domani sarà necessaria una prova di reazione, soprattutto contro una squadra che in questa stagione ha dimostrato di sapersela giocare con chiunque.

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Como-Roma: le probabili formazioni — COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Il pronostico di DDD — Como-Roma è già uno spareggio per un posto nella prossima Champions League. Entrambe sono a 51 punti, con i lariani davanti (quarto posto) per differenza reti. Dato il momento migliore dei padroni di casa, anche psicologico, i pronostici vedono leggermente favoriti i lombardi, dato che la vittoria di questi ultimi è quotata 2.08, mentre un successo giallorosso a 3,75. La Roma di Gasperini ha però più volte dimostrato di sapere reagire in momenti difficili. E forse è proprio in partite come queste che ritrova la giusta motivazione.

Pronostico consigliato: GOAL