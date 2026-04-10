Per il centrocampista spagnolo è il numero 10 della Juve il calciatore più forte incontrato in Serie A. Parole al miele anche per il suo tecnico

Giammarco Probo 10 aprile - 18:03

Il Como sta vivendo una fase delicata della stagione, tra risultati altalenanti e la necessità di trovare maggiore continuità. In questo contesto, l’esperienza e la leadership di Sergi Roberto rappresentano un punto di riferimento fondamentale per lo spogliatoio, con il centrocampista chiamato a dare equilibrio e qualità per aiutare i comaschi a ritrovare fiducia e solidità. Lo stesso centrocampista spagnolo, ex Barcellona ha parlato di Cesc Fabregas.

Le dichiarazioni di Sergi Roberto nei confronti di Fabregas — IL GIUDIZIO DI SERGI ROBERTO SU FABREGAS -"Per me Fabregas è un esempio: le sue idee e il modo che ha di comunicare sono pazzesche, mi trovo benissimo e sto provando a imparare tantissimo da lui. Credo sia già uno dei migliori allenatori in circolazione".

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La speranza Champions e gli elogi a Yildiz — LE PAROLE DI SERGI ROBERTO SULL'OBIETTIVO CHAMPIONS -"La partita che ha svoltato la stagione è stata contro la Juventus, dove abbiamo vinto 0-2 . Lì abbiamo capito di potercela giocare. Yildiz è il giocatore che mi ha impressionato di più da quando sono arrivato in Italia".

Domenica sera, la sfida contro l’Inter rappresenta un banco di prova cruciale per il Como di Cesc Fàbregas. Al di là del valore dell’avversario, si tratta di un’occasione importante per misurare ambizioni e crescita della squadra, oltre che per raccogliere punti preziosi in chiave classifica. Un risultato positivo potrebbe dare slancio e fiducia all’ambiente, mentre una buona prestazione confermerebbe i progressi dei comaschi in questa fase della stagione.