derbyderbyderby calcio italiano Como, senti Sergio Roberto: “La Champions sarebbe storica. Fabregas? Per me è un riferimento”

SERIE A

Como, senti Sergio Roberto: “La Champions sarebbe storica. Fabregas? Per me è un riferimento”

Como Sergi Roberto
L'ex calciatore del Barcellona, attualmente in forza al Como, a rivelato quanto sarebbe importante conquistare la Champions League con i lariani
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio Collaboratore 

Il Como sta vivendo una stagione da sogno: si trova al quarto posto con 58 punti in campionato e sta lottando per la qualificazione in Champions League. Al termine della stagione mancano ancora sette appuntamenti e la battaglia con Juventus e Roma è serrata, con i primi distanti appena un punto, mentre i secondi a quattro.

La formazione di Cesc Fabregas ha collezionato 16 vittorie, 10 pareggi e soltanto 5 sconfitte. Numeri che rispecchiano una società che ambisce a traguardi importanti, come la Champions, che ormai i calciatori lariani sognano quotidianamente. Tra i protagonisti di questo progetto ambizioso, c'è senza dubbio l'ex calciatore del Barcellona, Sergi Roberto che nel programma di Storie di Seria A in onda su DAZN ha dichiarato quanto fosse importante conquistare la qualificazione in Champions con la maglia del Como.

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Como, Sergi Roberto a cuore aperto: "Siamo una famiglia. Progetto ambizioso"

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Ha esordito così il numero 8 dei lariani: "Conquistare la qualificazione in Champions sarebbe storico. L'anno scorso eravamo in lotta per la salvezza, quest'anno invece ci troviamo in una posizione inaspettata.  Certo, le aspettative erano più alte - continua il centrocampista - ma nessuno pensava che avremmo lottato per le posizioni di vertici e per la Champions. L'obbiettivo attuale? Difendere il quarto posto. Lo dobbiamo alla città, ai nostri tifosi.. sarebbe storico qualificarci in Champions".

Como
COMO, ITALY - JANUARY 24: Nicolas Kuhn del Como 1907 festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il quinto gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Torino FC allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 24 gennaio 2026 a Como, Italia.(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

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Poi il calciatore spagnolo ha spiegato quale sia stata la partita della svolta: "Vincere a Torino in casa della Juventus è stato determinante. Arrivavamo a quella partita con una differenza di pochi punti e sapevamo che vincerla sarebbe stato molto importante per il nostro percorso. Così è stato e da quel momento abbiamo capito che avremmo potuto giocarcela contro tutti". Infine, Sergi Roberto ha concluso parlando del rapporto con Cesc Fabregas: "Per me è come un modello. Cerco di imparare ogni giorno da lui, perché le sue idee e il suo modo di comunicare sono incredibili. Se è uno dei migliori? Certo, ma avrà modo di crescere ancora".

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