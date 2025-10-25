Conte: “Le parole di Marotta sono nocive. L’episodio con Lautaro? Sono cose che possono accadere”

Le parole di Antonio Conte al termine della sfida contro l'Inter: il tecnico ha risposto a Marotta ed ha anche commentato l'episodio con Lautaro

Lorenzo Maria Napolitano 25 ottobre - 21:27

Il Napoli supera l’Inter per 3-1 al Maradona e torna in vetta al campionato grazie a una prestazione di grande personalità e intensità. Gli azzurri, guidati da un Antonio Conte visibilmente soddisfatto, hanno reagito alle difficoltà di formazione offrendo una prova di carattere e qualità. Al termine della gara, il tecnico ha analizzato la vittoria ai microfoni di DAZN, soffermandosi anche su alcuni episodi e sulle parole di Marotta.

Le dichiarazioni di Conte e gli screzi con Lautaro — Conte ha esordito sottolineando il valore dell’avversario e l’impresa compiuta dai suoi: “Abbiamo affrontato una squadra fortissima, la rosa dell’Inter è fuori portata rispetto alle altre, è la squadra più forte d'Italia. Abbiamo vinto con tutte le difficoltà fin qui avute, anche oggi mancavano giocatori come Hojlund, Lobotka e Rrahmani. Non è un anno tanto fortunato, qualcuno ci avrà mandato qualche sfiga magari. L’Inter era venuta per ammazzarci sportivamente, noi di morire non ne avevamo voglia ed è stata una partita gagliarda, un’ottima prestazione".

Parlando poi del suo ex giocatore Lautaro Martinez, Conte ha preferito mantenere toni pacati, ricordando con orgoglio il periodo trascorso all’Inter: “Quando giochi questo tipo di partite può accadere. Ciò che mi preme ricordare sono gli anni all’Inter, ho riportato la squadra a vincere lo scudetto fermando i 9 scudetti della Juventus. Lautaro è un grandissimo giocatore, dal punto di vista umano non ho avuto modo di conoscerlo bene, gli faccio gli auguri e va bene così".

Su Marotta — Infine, il tecnico azzurro ha commentato con fermezza le parole di Beppe Marotta riguardo al rigore assegnato al Napoli:“Le altre squadre mandano i dirigenti. Una grande squadra deve capire perché ha perso, così si creano alibi ai giocatori e all’ambiente. Le parole di Marotta sono nocive. Io non l’avrei permesso, così ha sminuito anche l’allenatore, non ho mai chiesto ai miei dirigenti di fare le difese d’ufficio, ma va bene così".