Conte: “Le parole di Marotta sono nocive. L’episodio con Lautaro? Sono cose che possono accadere”

Le parole di Antonio Conte al termine della sfida contro l'Inter: il tecnico ha risposto a Marotta ed ha anche commentato l'episodio con Lautaro
Lorenzo Maria Napolitano

Il Napoli supera l’Inter per 3-1 al Maradona e torna in vetta al campionato grazie a una prestazione di grande personalità e intensità. Gli azzurri, guidati da un Antonio Conte visibilmente soddisfatto, hanno reagito alle difficoltà di formazione offrendo una prova di carattere e qualità. Al termine della gara, il tecnico ha analizzato la vittoria ai microfoni di DAZN, soffermandosi anche su alcuni episodi e sulle parole di Marotta.

Le dichiarazioni di Conte e gli screzi con Lautaro

Conte ha esordito sottolineando il valore dell’avversario e l’impresa compiuta dai suoi: “Abbiamo affrontato una squadra fortissima, la rosa dell’Inter è fuori portata rispetto alle altre, è la squadra più forte d'Italia. Abbiamo vinto con tutte le difficoltà fin qui avute, anche oggi mancavano giocatori come Hojlund, Lobotka e Rrahmani. Non è un anno tanto fortunato, qualcuno ci avrà mandato qualche sfiga magari. L’Inter era venuta per ammazzarci sportivamente, noi di morire non ne avevamo voglia ed è stata una partita gagliarda, un’ottima prestazione".

Parlando poi del suo ex giocatore Lautaro Martinez, Conte ha preferito mantenere toni pacati, ricordando con orgoglio il periodo trascorso all’Inter: “Quando giochi questo tipo di partite può accadere. Ciò che mi preme ricordare sono gli anni all’Inter, ho riportato la squadra a vincere lo scudetto fermando i 9 scudetti della Juventus. Lautaro è un grandissimo giocatore, dal punto di vista umano non ho avuto modo di conoscerlo bene, gli faccio gli auguri e va bene così".

Su Marotta

Infine, il tecnico azzurro ha commentato con fermezza le parole di Beppe Marotta riguardo al rigore assegnato al Napoli:“Le altre squadre mandano i dirigenti. Una grande squadra deve capire perché ha perso, così si creano alibi ai giocatori e all’ambiente. Le parole di Marotta sono nocive. Io non l’avrei permesso, così ha sminuito anche l’allenatore, non ho mai chiesto ai miei dirigenti di fare le difese d’ufficio, ma va bene così".

NAPLES, ITALY - OCTOBER 25: Antonio Conte SSC Napoli head coach before the Serie A match between SSC Napoli and FC Internazionale at Stadio Diego Armando Maradona on October 25, 2025 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
