Coric, frecciata alla Roma: “Per molti ero in vacanza, non ho nessun rimpianto”

A ventisei anni, Ante Coric deve ora ricominciare da zero. Ai microfoni de Ilromanista ha voluto far chiarezza sulla sua triste avventura capitolina

Un’esperienza terminata con l’amaro in bocca. Ante Coric è ora svincolato ed è in cerca di una nuova squadra.

Una parabola discendente Arrivato nel 2018 alla corte giallorossa, Ante non ha mai potuto mettere in luce le sua doti. Ha inizio così la girandola di prestiti che lo ha portato prima in Spagna, in maglia Almeria, e poi in Olanda nel Vevlo. Slovacchia e Svizzera, rispettivamente con le casacche di Olimpia Lubiana e Zurigo, sono state le tappe conclusive prima del rientro nella capitale Italiana. Ante Coric ha terminato il suo rapporto lavorativo con la Roma ed a oggi rimane un calciatore svincolato. Un triste epilogo per il classe ‘97, considerato l’exploit iniziale con la maglia della Dinamo Zagabria.