Cremonese, Alvini: “Daremo tutto per Vialli, ci ha insegnato a non mollare mai”

Il tecnico ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Verona. Al Bentegodi i grigiorossi giocheranno con una speciale maglia away con l’immagine di Vialli e la scritta “Ciao Luca” presenti sulla manica sinistra

Davide Capano

La Cremonese è ospite domani alle 18.30 del Verona di Marco Zaffaroni, che è reduce dal pareggio sul campo del Torino. Dopo la sconfitta con la Juventus, l’allenatore Massimiliano Alvini presenta così il match nella conferenza stampa della vigilia: "Penso sia doveroso ricordare Gianluca. A me Vialli piace ricordarlo come un uomo innamorato della vita, le sue parole, i suoi racconti, i suoi scritti... anche le sue lacrime ci hanno messo di fronte una sola cosa: Vialli ci lascia una testimonianza, dobbiamo amare la vita nonostante tutto. Non lo conoscevo personalmente, ma mi ha insegnato questo. Daremo tutto domani per Vialli, ci ha insegnato a non mollare mai. La partita? Ne sono certo, faremo una grande partita e la squadra sta crescendo. La squadra sta bene, bisogna replicare una gara come quella di mercoledì, in cui abbiamo dato tutto. Vedo la squadra in grande crescita, vedo una squadra responsabile, è più gruppo. Non è un caso la prestazione di mercoledì, che non ha portato punti ma è stata notevole. Vedo loro e hanno totalmente la mia fiducia".

"In questo momento - prosegue il tecnico grigiorosso - vedo che il gruppo, anche con la sosta lunga, sta crescendo. Si sta costruendo, non abbiamo tanto tempo e abbiamo avuto difficoltà, commettendo degli errori. Il lavoro, lo spirito, mi suggeriscono e mi danno delle certezze. Siamo sulla strada giusta e la squadra reagirà. Ascacibar? Domani è a disposizione, ci siamo tutti a parte Chiriches. Ce la andiamo a giocare, le scelte le faremo domani e rispetto alla Juventus qualcosa cambierà per forza, essendo il Verona diverso per come ti attacca e come ti viene a prendere".

"Sull'ampiezza del Verona? Ha una palla importante su Djuric - spiega Alvini -, anche la Juventus giocava un po' così. Vorrei vedere sicuramente un risultato diverso, chi dice che non meritavamo un risultato diverso mercoledì non ama la Cremonese. Differenze tra le gare con Juve e Verona? La testa fa la differenza, ho visto comunque bene la squadra. Anche con la rabbia post partita e quello che è successo con Vialli. Squadra consapevole e concentrata".

"Sappiamo che dobbiamo migliorare le due fasi - conclude -. È la realtà, è così. Bisogna essere più continui come prestazione durante l'intera partita, com'è stato contro Milan e Juventus. La squadra mi piace come gioca ora, penso che andremo avanti sulla linea a tre ma magari facciamo qualcosa di diverso in mezzo al campo per come gioca l'Hellas Verona. Penso che andremo avanti come in queste partite".