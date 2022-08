Cremonese, Alvini: “Partenza affascinante, non so se stanotte dormirò…”

Il tecnico ha parlato in conferenza stampa prima del debutto in campionato al Franchi

Davide Capano

La Cremonese, a 9590 giorni dall’ultima volta, torna a giocare un match di Serie A. L’avversario di domani alle 18.30 sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Intanto, dopo la vittoria di lunedì in Coppa Italia contro la Ternana e la conferma che la prima gara in casa col Torino si giocherà allo Zini, mister Massimiliano Alvini presenta così il match dell’Artemio Franchi nella conferenza stampa della vigilia: "Respiro nell’aria grande entusiasmo da parte della città e lo percepiamo tutti, è bellissimo tutto questo. Siamo pronti per il debutto in uno stadio molto bello contro un avversario di tutto rispetto. Non siamo ancora al top, ma daremo tutto. Non so se dormirò, ma è giusto che sia così. Vivo di passioni, tutto questo mi piace. Voglio vivere così questi momenti, se non dormirò non fa nulla, sono grato per non dormire stanotte!".

“Non saranno della partita Valeri e Castagnetti - continua il tecnico grigiorosso come riporta cuoregrigiorosso.com -, il primo per un affaticamento dopo la Coppa e il secondo per un problema al costato e non riesce a respirare molto bene. Non ci sarà nemmeno Lochoshvili, ma forse ci sarà spazio dall’inizio per qualcuno dei nuovi arrivati. Il punto di partenza è affascinante sempre, abbiamo grande fiducia nel lavoro che abbiamo fatto e in ciò che faremo da qui in avanti. La nostra difficoltà è nel costruire un gruppo completamente nuovo, ma vedere i ragazzi integrarsi così bene è significativo. Sarà un lungo percorso. Per forza di cose dal punto di vista tattico ci saranno delle modifiche, abbiamo lavorato tutto il precampionato in un certo modo, ora dobbiamo fare qualcosa di diverso proprio per queste situazioni che si sono verificate. Mi aspetto un match difficile, abbiamo grande rispetto. Siamo una neopromossa, scenderemo in campo con le nostre idee e i nostri punti di forza, cercando di dare il massimo sempre".

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

"Gli errori fanno parte del percorso – spiega Alvini -, ma non è stata data abbastanza importanza al passaggio del turno (in Coppa Italia, nda), assolutamente significativo. Vero, mi sono arrabbiato per alcune situazioni, ma lavoriamo per migliorare e con la Fiorentina cerchiamo di commettere meno errori, avendo davanti una squadra così forte. I ragazzi lavorano forte dal primo giorno e devo solo ringraziarli. Le aspettative della prima sono importanti per tutti, ora non siamo ancora al top ma scenderemo sempre per 'fare la Cremo' e dare tutto. L’entusiasmo è nell’aria, ieri con la squadra siamo andati a vedere lo Stadio Zini ammodernato ed è un gioiellino. E al Franchi vedremo tantissimi nostri tifosi, noi vogliamo renderli orgogliosi, non di certo fare i neopromossi destinati a fare un certo tipo di campionato. Tutte le componenti partecipano per alimentare questo sogno conquistato sul campo. Vengo da Fucecchio, a 40 km da Firenze e giocare nel capoluogo al Franchi è una grande soddisfazione personale, da allargare a tutta la squadra perché anche per la Cremo giocare lì è bellissimo".