Cremonese, Alvini: “Vogliamo essere all’altezza della gara, migliorando difetti”

L'allenatore ha parlato in conferenza stampa prima del match con il Milan

Davide Capano

La Cremonese ospita domani alle 20,45 il Milan di Stefano Pioli, che è reduce dalla vittoria in casa con lo Spezia. Dopo il pareggio di Salerno, il tecnico Massimiliano Alvini presenta così la gara nella conferenza stampa della vigilia: "Giocare la partita di domani è prima di tutto un piacere per Cremona, che riceve una squadra come il Milan. Vogliamo essere all'altezza della gara cercando di migliorare i difetti che abbiamo. È questo il percorso che voglio fare. Assenti? Non ci saranno Radu, Dessers che ha ancora a che fare con la contusione avuta contro l'Udinese e Ascacibar per il problema accusato prima della sfida di Salerno. Abbiamo un problema con Lochoshvili, che contro la Salernitana ha preso una botta cadendo sulla panchina".

(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

"Domani giochiamo contro una grandissima squadra - continua il mister grigiorosso -, è logico per noi domani giocare in modo diverso dal punto di vista tecnico-tattico. Non possiamo regalare certe situazioni che stiamo sbagliando. La vittoria non è arrivata per questo. In uno contro uno il Milan ti viene a prendere e dobbiamo capire come giocarcela in attacco, se con una punta o due. Emozionato per domani? Il mio focus è sul migliorare i difetti che abbiamo mostrato sin qui. Arriveremo alla vittoria se saremo bravi a farlo, che a volte significa anche accettare di buttare via una palla. Zona salvezza a tre punti? Non sono mai stato tranquillo in 22 anni di carriera. Come posizione credo fortemente che a giugno la Cremo con Alvini si salverà. In rosa ci sono tanti giocatori nuovi e stranieri, la loro crescita passa nei dettagli e nei particolari".

"Il Milan è forte mentalmente - spiega Alvini -, ha un'idea di gioco fantastica e viene da un processo di crescita fantastico. Ogni partita può nascondere degli episodi e lasciare delle tracce, lo Spezia ha un allenatore bravo e anche noi vogliamo essere all'altezza della gara. Theo Hernandez assente? La catena sinistra del Milan è tra le più belle d'Europa. Per noi allenatori è fonte di studio. Possiamo andare come avevano fatto con il Napoli, oggi abbiamo visto chi c'è disponibile e chi no, domani valuteremo. Stadio esaurito per la seconda volta in stagione? Lo Zini sold out è bello per tutta la città, sarebbe fantastico regalare un risultato alla tifoseria e domani sera faremo di tutto per mettere il Milan in difficoltà. Ce la giocheremo da Cremo, daremo tutto".