Cremonese, Ballardini: “Abbiamo le qualità per competere anche con la Roma”

L’allenatore ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con i giallorossi

Davide Capano

La Cremonese riceve domani alle 18.30 la Roma di José Mourinho, che è reduce dalla vittoria in Europa League con il Salisburgo. Dopo il pareggio in casa del Torino, il tecnico Davide Ballardini presenta così il match nella conferenza stampa della vigilia: "La Roma è una squadra molto motivata che ha l’ambizione di arrivare in Champions League, ma anche noi abbiamo l’ambizione di competere con loro. A livello di motivazioni ne abbiamo quanto loro. La partita di domani è tutta un’altra storia rispetto alla Coppa Italia. La Coppa è stata importante perché ha detto che la Cremonese se la gioca anche contro squadre forti e di grande spessore come Roma e Napoli, ma quello di domani è un altro capitolo. Ciò che è stato va dimenticato, è importante fare altrettanto bene domani. La Roma è forte sugli esterni, ma anche con i difensori, i centrocampisti, Cristante e Matic sono due grandi giocatori: per quanto riguarda la Roma è difficile trovare un punto debole. È una squadra davvero molto ben assemblata. Noi abbiamo le qualità per competere anche contro di loro. È chiaro che per farlo bisogna essere squadra, stare sempre molto corti, stretti, aiutarsi molto. Se limiti i grandi giocatori li metti in difficoltà. Se concedi loro spazio, sai che potranno esaltarsi. Dovremo ridurre lo spazio a loro in ogni zona del campo".

(Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

"Fatta eccezione per Castagnetti (alle prese con una tonsillite, ndr) sono tutti disponibili - prosegue l’allenatore grigiorosso -, compreso Chiriches che si è allenato con la squadra negli ultimi due giorni. Dessers ha lavorato con il gruppo durante l’intera settimana. L’unico indisponibile, quindi, è Castagnetti. Tsadjout? Tsadjout, come detto giustamente, ha fatto una bella partita a Torino, è un ragazzo serio che ha delle qualità. Merita tutta la nostra considerazione, gli abbiamo fatto tanti complimenti ma ora ha il dovere di continuare ad essere così in allenamento e in partita. Come si evitano gol come quello costato il 2-2 a Torino? Per evitare gol come quelli presi a Torino bisogna allenarsi, sbagliare meno, perché la Serie A ti castiga subito. Ci sta che si commetta qualche errore ma man mano che si avanti si deve sbagliare sempre meno. Noi i gol ce li guadagniamo, gli altri in certe situazioni non fanno così tanta fatica. Il secondo gol preso a Torino arriva dopo una serie di piccoli errori che gli avversari hanno sfruttato. Se vuoi stare in Serie A certi errori li puoi commettere, ma poi non li devi ripetere".

"Se il tridente visto nella seconda parte di gara a Torino può essere un’opzione anche nella gara con la Roma? Sì, per noi è fondamentale esaltare le caratteristiche dei nostri giocatori - chiarisce Ballardini -. A centrocampo nel secondo tempo c’erano più delle mezzali che dei mediani, a Torino avevamo Pickel e Benassi, ma hanno corsa, intelligenza, sono bravi ad adattarsi. Quindi ogni opzione è possibile. Cremona esperienza più difficile della mia carriera? In passato siamo arrivati anche ottavi, noni, o decimi in passato con altre squadre. Crediamo di saper fare bene il nostro mestiere. A Palermo siamo arrivati settimi, ottavi, a Genova noni o decimi, anche qui a Cremona ci sono le premesse per fare un gran buon lavoro. E quando dico premesse mi riferisco alla società, che è sana, forte e chiara; alle strutture sono di qualità e di livello, e la squadra se la può giocare".