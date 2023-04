Cremonese, Ballardini: “Dovremo essere bravi contro una squadra che gioca a memoria”

"L'Empoli nelle ultime 5 gare ha praticamente il nostro cammino? Con una differenza: loro hanno il doppio dei nostri punti - prosegue il tecnico grigiorosso - e sono dei maestri nel loro stile di gioco. Da anni il gruppo storico dei loro giocatori gioca insieme, c’è da fare i complimenti alla società per il lavoro che hanno svolto finora. Noi dovremo essere straordinariamente bravi perché giocheremo contro una squadra che gioca a memoria e quel tipo di calcio lo giocano da parecchi anni. Quanto crediamo alla salvezza? Noi non guardiamo né alle 9 partite né ai punti di distacco. Noi guardiamo solo alla partita successiva, e in questo caso è quella di domani contro l’Empoli. Per me l’attenzione è tutta concentrata su domani. Non bisogna guardare troppo lontano. Contro la Samp nel primo gol subito da noi sono stati bravi loro. Bisogna riconoscere la bravura di Augello nel mettere la palla, la bravura di chi attacca quella palla. Domani l’Empoli non avrà solo Parisi, un terzino sinistro che sta facendo molto bene, ha Caputo che è bravissimo ad attaccare lo spazio, il trequartista che è bravo tra le linee, i centrocampisti che sono bravi a fare gioco e a fare filtro. Sono di una bravura e di una chiarezza straordinaria. Se noi non siamo squadra per tutta la partita contro di loro rischi di vederla poco. Che soluzioni in avanti? In passato aveva giocato Buonaiuto con un attaccante, mi sembrava che non ci fosse quella presenza che serve per creare dei problemi agli avversari. Noi vogliamo rimanere compatti, ma allo stesso tempo avere peso e attaccare la profondità, quindi bisogna trovare quell’equilibrio giusto con le caratteristiche giuste per mettere in difficoltà gli avversari. Abbiamo battuto la Sampdoria, che al di là dei problemi che hanno non è male, intendiamoci… Come qualità dei giocatori nessuno pensava ad inizio stagione che la Sampdoria sarebbe arrivata in quella posizione a questo punto in classifica”.