Cremonese, Ballardini: “Nel secondo tempo il nostro atteggiamento è cambiato”

"Se ho toccato qualche corda particolare? Perché può essere che anche i giocatori che abbiamo messo nel primo tempo non sono stati così bravi come ci aspettavamo - continua l'allenatore grigiorosso -. Ciofani segna più gol in Europa da subentrante? E' un esempio ogni giorno. In ogni allenamento si ferma come se fosse un ragazzino di 16-18 anni. E' il frutto della persona che è e dell'amore per il lavoro che fa. Il cambio di Galdames allargato? Quello che ho detto prima. Facevamo fatica a prenderli. Eravamo lontani e arrivavamo fuori tempo e quando avevamo la palla non si avevano soluzioni. Come si allenerà ora la squadra nella sosta? E' una squadra che si allena bene, una squadra seria. E' importante l'atteggiamento del secondo tempo e quando hai la palla devi essere chiaro nel gioco senza dare riferimenti agli avversari. Il primo tempo è l'esatto contrario".

Anche Daniel Ciofani, autore del momentaneo vantaggio della Cremo, ha parlato alla fine della partita: "Noi siamo orgogliosi di quello che il pubblico sta facendo con noi. Noi li vediamo tutte le domeniche e anche se perdiamo in casa è stata la stessa storia. Noi possiamo solo che ringraziarli. Noi mettiamo tutto in campo, peccato perché oggi dopo un primo tempo così così potevamo vincerla. Continuiamo a lottare. Rammarico o punto d'orgoglio? Entrambe le cose. C'è un po' di rammarico perché si è andati in vantaggio, perché abbiamo preso gol su un rimpallo e perché le partite sono sempre meno e i punti pesano. Sono fra i giocatori che ha segnato di più da subentrato in Europa? Ne approfitto perché oggi sono 24 anni che è morto mio nonno e io stavo giocando a pallone quel giorno, avevo 13-14 anni. E' bello aver fatto gol in questo giorno per ricordarlo. Io gioco ancora con la voglia di un bambino, ho l'esperienza e la maturità per giocare 90 minuti, un minuto, dieci minuti. A me non interessa. Cerco di fare quello che so fare con l'entusiasmo di un bambino. Domani è la festa del papà, faccio gli auguri a tutti i papà e anche a me. Avevo promesso un gol a mio figlio. Faccio gli auguri a mio papà che sta guardando la partita ed orgoglioso che questo bambino di 38 anni gioca ancora in Serie A. Se salva la Cremo questo bambino di 38 anni? E' quello che mi auguro".