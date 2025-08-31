Momento storico per la squadra lombarda: record di abbonati, Nicola al timone e il probabile arrivo di Vardy stanno facendo sognare tifosi e città, segnando un inizio di stagione entusiasmante

Stefano Sorce 31 agosto - 11:45

La Cremonese è certamente la sorpresa di questo inizio di campionato. La squadra di Davide Nicola, dopo le prime due giornate, guida la classifica con sei punti. Alla vittoria inaspettata di Milano contro il Milan è seguita quella ottenuta nella gara interna contro il Sassuolo. L’entusiasmo a Cremona è letteralmente alle stelle e il probabile arrivo di Jamie Vardy ha alimentato ulteriormente l’attesa e la curiosità attorno alla squadra.

A presentarci questo splendido momento è Mauro Maffezzoni, voce e volto noto di CR1 TV, instancabile nella sua passione e professionalità nel raccontare le gesta della Cremonese. Un ringraziamento sincero all’emittente CR1 TV, e in particolare a Mauro, per averci concesso questa intervista in esclusiva: un’occasione preziosa per andare oltre i numeri e comprendere il cuore pulsante di questo entusiasmante inizio di stagione.

Romano Floriani Mussolini dell’US Cremonese festeggia con Federico Baschirotto dopo la vittoria nella partita di Serie A tra US Cremonese e US Sassuolo Calcio allo Stadio Giovanni Zini il 29 agosto 2025 a Cremona, Italia. (Foto di Marco M. Mantovani/Getty Images)

"La scelta di Davide Nicola è stata la svolta per la Cremonese" — Qual è il segreto dell’entusiasmo travolgente che sta accompagnando la Cremonese in questa stagione?

"Ti posso dire che a Cremona l’entusiasmo è alle stelle, una cosa indescrivibile, ai tifosi sembra di vivere un sogno. E’ stato battuto il record di abbonati della storia del club (122 anni di storia. 8.022 abbonati. E nella giornata di sabato 30 agosto hanno deciso di riaprire nuovamente la campagna abbonamenti per cavalcare l’entusiasmo e far salire ancora di più la quota abbonati".

"Già alla prima giornata e non si sapeva di Vardy né dei risultati che avremmo fatto, c’erano più di 4.000 cremonesi a San Siro. 5.000 se conti anche gli altri settori oltre a quello per gli ospiti. Considera che Cremona fa 70mila abitanti, circondata da realtà grosse come Milan, Inter, Atalanta, Parma, eccetera. Per Cremona sono numeri importanti, da record".

nbsp;

Quanto ha inciso la scelta di Nicola e del nuovo mercato nel restituire fiducia all’ambiente e ai tifosi della Cremonese?

"L’ottimismo tra la gente si è percepito subito con la scelta di Davide Nicola come allenatore, non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per la sua personalità e il suo spessore umano. La strategia di mercato ha seguito la linea del mister, puntando su giocatori che in gran parte aveva già allenato, tutti provenienti dalla Serie A e con esperienza nella lotta per la salvezza. Una scelta diversa e apprezzata rispetto a quella di tre anni fa, quando in Serie A arrivò Alvini, un esordiente, e gli acquisti furono per lo più scommesse prese dall’estero, senza alcuna esperienza in Italia".

"Il Cavalier Arvedi, subito dopo la promozione, aveva dichiarato che bisognava evitare gli errori del passato e farne tesoro. E infatti, come ti dicevo, la strategia societaria oggi è completamente diversa rispetto a tre anni fa. Per ora i risultati ci stanno dando ragione, anche se siamo solo alla seconda giornata. L’obiettivo resta la salvezza, mantenendo i piedi per terra, perché i momenti difficili arriveranno: è questo che vuole Nicola".

Possiamo dire che il probabile acquisto di Vardy rappresenti un punto di svolta storico per il club?

"Il nome di Vardy ha fatto impazzire la gente. Credo sarà l’acquisto più importante della storia della Cremonese, soprattutto come clamore mediatico".