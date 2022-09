Cremonese, il Ds Giacchetta: “Ogni gara è un gradino per crescere e imparare”

"La parola d'ordine adesso - continua Giacchetta - è stare concentrati e sull'obiettivo della crescita per arrivare alla salvezza. Abbiamo scelto un tecnico esordiente e grande lavoratore come Alvini perché ha un'idea precisa di calcio. Anche lui si sta giocando l'opportunità della vita ed è concentrato 24 ore sul progetto. Sappiamo bene che la Serie A ha un livello talmente alto che ogni gara per noi è un gradino per crescere, conoscere e imparare. Il minimo errore lo paghi, ma questo non impedisce alla squadra di cercare il proprio gioco e affrontare a viso aperto chiunque. Abbiamo cercato di condividere e assecondare le richieste dell’allenatore, abbiamo una squadra fisica e di corsa, la nostra idea è quella di essere aggressivi. Durante il mercato abbiamo giocato quattro gare senza avere la rosa al completo e non è stato semplice, abbiamo rincorso il campionato. Mettere insieme così tanti ragazzi non è semplice, ma l'idea di calcio è stata assorbita. La Cremo se l'è giocata bene con tutti ed è uscita con tanti complimenti e pochi punti. La Serie A è spietata. Abbiamo affrontato squadre che stanno nei primi posti della classifica, a vedere il calendario ti verrebbe quasi voglia di non giocare e invece ogni avversario è uno stimolo".

"Noi siamo una vera neo promossa come il Lecce - prosegue il ds dei lombardi -. Ma noi non abbiamo nemmeno esempi recenti nella massima serie a cui fare riferimento e non siamo appetibili sul mercato italiano. Ecco perché abbiamo lavorato molto con l'estero e stiamo cercando di unire tutti nel gruppo. Ci siamo tuffati con intensità e coraggio in questa sessione. Il Monza non è una matricola per il mercato che ha fatto, così come la Salernitana non è tra quelle che faticheranno a salvarsi, mentre noi siamo all'anno zero. Abbiamo entusiasmo, la Serie A è un'opportunità e va colta al volo. Nelle prime partite ci è mancato un pizzico di fortuna. Atalanta e Lazio? Ogni gara va vista come un'opportunità, anche per gli altri è dura sconfiggere una neopromossa.Servirà la giusta maturità. Dobbiamo superare tutti i nostri limiti Quest'anno il livello della Serie A è superiore al passato. Gli ultimi arrivati? Carnesecchi deve lavorare e ritrovare la forma senza fretta e pressioni. Si tratta di un rientro condiviso con piacere. Aspettiamo la prima sosta delle nazionali per fare il punto. Meïté ha bisogno di lavorare, mentre Hendry come condizione è più avanti. Sono tutti giocatori fisici, funzionali al calcio che vogliamo fare. Ora aspettiamo la crescita sul campo. Afena-Gyan? È già adesso un patrimonio della Cremonese, si tratta di un 2003 che è nel giro della nazionale e giocherà il mondiale, giovani come lui in Italia ci sono solo Scalvini e Miretti. Come nel suo caso abbiamo fatto tante operazioni a titolo definitivo perché la Cremonese in questa categoria ci vuole rimanere e abbiamo giocatori che possono essere risorse per il futuro".