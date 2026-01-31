Cremonese-Inter: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Al Giovanni Zini andrà in scena Cremonese-Inter. Una sfida chiave per entrambe le compagini che puntano rispettivamente alla salvezza e allo scudetto. Il match valido per la ventitreesima giornata di Serie A è in programma domenica 1 febbraio alle ore 18:00. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Cremonese-Inter, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport ( sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in co-esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

La situazione delle due squadre — La Cremonese sta attraversando un periodo di forma poco sereno, dopo un avvio di stagione da incorniciare. Infatti, la vittoria manca dalla sfida casalinga contro il Lecce del 7 dicembre. Da quel momento i grigiorossi hanno collezionato tre pareggi e e cinque sconfitte. In particolare nelle ultime tra partite di campionato hanno prima rimediato la sconfitta sul campo della Juventus, poi pareggiato in casa contro il Verona e infine, nella sfida al Mapei Stadium contro il Sassuolo non sono riusciti ad impedire l'1-0 neroverde. Per quanto riguarda la classifica la formazione di Nicola viaggia con 23 punti e si trova in tredicesima posizione, dunque, a distanza di sicurezza dalla zona rossa.

Per l'Inter invece, i risultati parlano chiaro: dalla sconfitta nel derby di Milano del 23 novembre, sono arrivate nove vittorie e un pareggio. Un andamento in discesa che ha permesso a Lautaro e compagni di conquistare il primato della classifica in solitaria, grazie ai 52 punti conquistati nelle prime ventidue giornate di campionato. Il Milan che è secondo, si trova a cinque lunghezze di distanza. Un vantaggio importante, ma che rischia di ridursi in caso di un mancato successo al Giovanni Zini. Nelle ultime sfide l'Inter ha battuto nell'ordine, Lecce, Udinese e Pisa, quest'ultima partita poi terminata sul punteggio di 6-2. E se vincere aiuta a vincere, il match contro la Cremonese obbliga i nerazzurri a vincere ancora. Dopo tutto, le rivali sono alla finestra in attesa di un passo falso dell'Inter.

Probabili formazioni di Cremonese-Inter — Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Cristian Chivu