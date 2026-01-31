Cremonese-Inter: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Al Giovanni Zini andrà in scena Cremonese-Inter. Una sfida chiave per entrambe le compagini che puntano rispettivamente alla salvezza e allo scudetto. Il match valido per la ventitreesima giornata di Serie A è in programma domenica 1 febbraio alle ore 18:00. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.
Cremonese-Inter, dove vedere la gara—
La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport ( sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in co-esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).
La situazione delle due squadre—
La Cremonese sta attraversando un periodo di forma poco sereno, dopo un avvio di stagione da incorniciare. Infatti, la vittoria manca dalla sfida casalinga contro il Lecce del 7 dicembre. Da quel momento i grigiorossi hanno collezionato tre pareggi e e cinque sconfitte. In particolare nelle ultime tra partite di campionato hanno prima rimediato la sconfitta sul campo della Juventus, poi pareggiato in casa contro il Verona e infine, nella sfida al Mapei Stadium contro il Sassuolo non sono riusciti ad impedire l'1-0 neroverde. Per quanto riguarda la classifica la formazione di Nicola viaggia con 23 punti e si trova in tredicesima posizione, dunque, a distanza di sicurezza dalla zona rossa.
Per l'Inter invece, i risultati parlano chiaro: dalla sconfitta nel derby di Milano del 23 novembre, sono arrivate nove vittorie e un pareggio. Un andamento in discesa che ha permesso a Lautaro e compagni di conquistare il primato della classifica in solitaria, grazie ai 52 punti conquistati nelle prime ventidue giornate di campionato. Il Milan che è secondo, si trova a cinque lunghezze di distanza. Un vantaggio importante, ma che rischia di ridursi in caso di un mancato successo al Giovanni Zini. Nelle ultime sfide l'Inter ha battuto nell'ordine, Lecce, Udinese e Pisa, quest'ultima partita poi terminata sul punteggio di 6-2. E se vincere aiuta a vincere, il match contro la Cremonese obbliga i nerazzurri a vincere ancora. Dopo tutto, le rivali sono alla finestra in attesa di un passo falso dell'Inter.
Probabili formazioni di Cremonese-Inter—
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Cristian Chivu
