Davide Nicola parla alla stampa dopo la vittoria della sua Cremonese, la seconda consecutiva. Stavolta a farne le spese è il Sassuolo di Fabio Grosso, compagine anch'essa neopromossa. Nell'articolo, le parole del tecnico grigiorosso nel post gara

Michele Bellame Redattore 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 21:15)

Seconda vittoria consecutiva della neopromossa Cremonese: a farne le spese, dopo il Milan di Allegri, è il Sassuolo di Fabio Grosso. Davide Nicola si concede ai microfoni della stampa dopo la partita, sottolineando l'importanza della prestazione ma mantenendo i piedi per terra e riconoscendo che c'è ancora da lavorare. La partita si è conclusa sul risultato di 3-2: la squadra di casa è andata in doppio vantaggio grazie a Terracciano ed a Vazquez, poi c'è stato il recupero dei neroverdi nella ripresa grazie a Pinamonti ed al rigore di Berardi.

Cremonese, le parole di Nicola “Abbiamo avuto un assaggio delle partite di Serie A - dice Nicola - ci sono momenti in cui riesci a essere concreto, altri in cui perdi le distanze. Il Sassuolo è una squadra impressionante per interpreti e qualità, ma credo che la Cremonese nei numeri abbia dimostrato di meritare la vittoria”. Il tecnico, ha poi richiamato all’equilibrio: “Sappiamo che a volte non basta, dobbiamo crescere tanto a livello di gruppo perché diversi giocatori faticano a tenere i novanta minuti. Stasera non avevamo nemmeno Bonazzoli, che per noi è una risorsa importante, ma altri si sono fatti trovare pronti: questo è lo spirito che serve”.

Nicola ha infine analizzato l’avvio di stagione dei grigiorossi, già a quota sei punti in classifica: “La stampa corre sempre troppo nei giudizi, ma siamo contenti di questo inizio. A Milano non ci aspettavamo di ottenere i tre punti, mentre stasera sapevamo di poter essere competitivi e così è stato. Abbiamo prodotto tanto, nonostante un giorno in meno di riposo. Nel calcio di oggi la differenza la fanno anche i giocatori che entrano a gara in corso, e stasera lo abbiamo visto. Siamo stati bravi a non mollare e a crederci, ma il percorso è lungo e dobbiamo continuare a lavorare”.