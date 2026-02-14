Non è un periodo facile per la Cremonese di Davide Nicola che non vince da dieci giornate di fila ed è reduce da tre sconfitte consecutive con Sassuolo, Inter e Atalanta. In conferenza stampa l'allenatore dei grigiorossi però parla al gruppo e ai media a testa alta, non perdendo di vista l'obiettivo.
Cremonese, Nicola: “Salvezza? Ogni partita è un’occasione, vogliamo far felice Cremona”
10 gare senza vittorie, l'ultima risale a Dicembre, ma Nicola non perde di vista l'obiettivo: ogni sfida, a partire da quella col Genoa, è un'occasione per avvicinare il traguardo
La salvezza è un traguardo alla portata che farebbe felice una città intera e per questo vale la pena combattere: "Sappiamo che raggiungendo il nostro obiettivo renderemmo felici sia noi che una città intera, e ogni partita è un’occasione per fare un passo in avanti".
