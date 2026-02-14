Non è un periodo facile per la Cremonese di Davide Nicola che non vince da dieci giornate di fila ed è reduce da tre sconfitte consecutive con Sassuolo , Inter e Atalanta . In conferenza stampa l'allenatore dei grigiorossi però parla al gruppo e ai media a testa alta, non perdendo di vista l'obiettivo.

La salvezza è un traguardo alla portata che farebbe felice una città intera e per questo vale la pena combattere: "Sappiamo che raggiungendo il nostro obiettivo renderemmo felici sia noi che una città intera, e ogni partita è un’occasione per fare un passo in avanti".