Già aritmeticamente in Serie B da qualche giornata, il Pisa sta disputando le ultime gare di questa Serie A con gli occhi rivolti alla prossima stagione. Con la sconfitta subita contro la Cremonese (3-0) però, ragazzi guidati da Hiljemark arrivano a quota 7 sconfitte consecutive. Il tecnico svedese ha parlato della partita e di questo amaro finale di stagione nel post-gara. Di seguito riportiamo le sue parole.

CREMONA, ITALIA - 10 MAGGIO: L’arbitro Giovanni Ayroldi mostra un cartellino rosso a Felipe Loyola del Pisa SC durante la partita di Serie A tra US Cremonese e Pisa SC allo Stadio Giovanni Zini il 10 maggio 2026 a Cremona, Italia. (Foto di Marco M. Mantovani/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Hiljemark in conferenza stampa

: "Non credo ci sia molto da dire, e. La scelta di schierare il 5-3-1 dopo l'espulsione è stata fatta perchè essendo rimasti in 10 non volevo diventasse una partita brutta brutta brutta.. Nessuno ha intenzione di perdere le partite, all'inizio non abbiamo fatto fatica. Poi, e il secondo anche di più. E così abbiamo chiuso sotto 3 a 0".

SULLA STAGIONE: "Ero ottimista quando sono arrivato a Pisa. Purtroppo le cose non sono andate come volevamo, e ovviamente questo dispiace. Oggi, come in altre occasioni in questa stagione, non abbiamo segnato quando ne abbiamo avuto l'opportunità. E il calcio è così, se non fai gol in quei casi, poi i risultati non arrivano. Vincere solo 2 partite su 36 non è facile. So che i ragazzi danno tutto, ma quando inizi a perdere delle partite qualcosa nella tua testa scatta. Bisogna essere forti mentalmente. Mi dispiace perchè in questi mesi abbiamo dato un'impressione negativa, ma i risultati parlano chiaro".

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: "Non so che altro dire su questa partita e su questa stagione. Adesso so solo che voglio andare a casa e godermi del tempo con mio figlio. E poi pensare al futuro, nonostante il periodoprima di inizare la prossima stagione qui a Pisa".

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