La gioia della Cremo, l'esordio ragionevolmente complicato degli emiliani: la prima partita del secondo turno di Serie A può fornire tanti spunti per il proseguo del massimo campionato

Alessandro Savoldi 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 20:02)

Il secondo turno di Serie A 2025/2026 si apre con la sfida tra Cremonese e Sassuolo. La Serie A torna allo stadio Zini dopo due stagioni di cadetteria: ecco dove vedere la partita, l'avvicinamento alla sfida delle due squadre e le probabili formazioni.

Come arrivano le due squadre alla sfida — La stagione di Cremonese e Sassuolo è iniziata in modo diametralmente opposto. Da una parte i grigiorossi hanno sbancato San Siro, battendo 1-2 il Milan di Allegri. Dall'altra il Sassuolo ha perso, come prevedibile, contro il Napoli campione in carica. A Cremona i lombardi vorranno dare continuità al grande risultato dell'esordio, mentre gli ospiti punteranno a muovere la classifica.

La vittoria in casa del Milan ha sicuramente galvanizzato l'ambiente Cremonese. La squadra di Nicola ha investito in modo mirato in questa sessione di mercato, con diversi giocatori esperti della categoria e anche alcuni giovani interessanti. L'ultimo acquisto è Tony Sanabria, anche se in attacco il sogno è Jamie Vardy. L'arrivo dell'attaccante ex Leicester, che potrebbe arrivare nelle ultime ore di mercato, sarebbe un'operazione veramente degna di nota.

Il Sassuolo invece ha chiuso Matic in seguito alla sfida contro il Napoli e ha quindi completato il centrocampo. Adesso Carnevali è impegnato nella ricerca di un terzino destro, monitorando ovviamente le opportunità che potrebbero crearsi in queste ultime battute di calciomercato. Attenzione quindi per il ruolo di punta, dove i neroverdi hanno sondato, senza affondare, Taremi dell'Inter.

Le probabili formazioni di Cremonese-Sassuolo — Nicola confermerà sicuramene nove undicesimi della Cremonese vista a Milano. Audero tra i pali è sicuro del posto, così come il terzetto di difesa: Terracciano a destra, Baschirotto in marcatura e Bianchetti a sinistra. Le corsie saranno affidate a Zerbin a destra e a Pezzella a sinistra, mentre a centrocampo ci saranno Vandeputte e Collocolo, coadiuvati in regia da Grassi. Davanti invece l'ex allenatore del Cagliari deve sciogliere alcuni nodi: dovrebbe esserci dal primo minuto Bonazzoli, a segno in rovesciata contro il Milan. Al suo fianco parte in vantaggio nel ballottaggio Sanabria, preferito a Vazquez e Okereke.

Grosso disegna così il Sassuolo anti-Cremonese. Se in porta Turati è sicuro del posto, molta più indecisione sui due centrali di difesa. Romagna e Muharemovic, titolari alla prima giornata, sono insidiati da Candé e Idzes. Probabilmente a giocare saranno Idzes e Romagna. A sinistra c'è Josh Doig, terzino scozzese affidabile, e a destra Walukiewickz, in attesa di rinforzi dal mercato. A centrocampo Grosso dovrà fare a meno di Koné, squalificato, e di Thorstvedt, infortunato. Sicuri del posto Lipani e Boloca, con loro uno tra Vranckx e Ghion: in vantaggio l'ex Milan. Tridente invece senza dubbi: Berardi, Pinamonti, Laurienté.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Vandeputte, Grassi, Collocolo, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewickz, Idzes, Romagna, Doig; Lipani, Boloca, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

Dove vedere Cremonese-Sassuolo — La partita tra Cremonese e Sassuolo, in programma venerdì 29 agosto alle ore 18.30, sarà disponibile in esclusiva su Dazn. Soltanto gli abbonati alla piattaforma di streaming potranno quindi assistere in diretta alla gara.