Il tecnico ha commentato in conferenza molte situazioni ancora in bilico come il possibile arrivo di Jamie Vardy, la lunghezza della sua rosa e altri temi

Giorgio Abbratozzato 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 15:23)

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese-Sassuolo. Ha analizzato tanti aspetti mentali dopo la partita contro il Milan, ha parlato del mercato ancora in corso e non si è sbilanciato sul possibile acquisto di Jamie Vardy.

Nicola sui possibili nuovi acquisti: "Tutti possono adattarsi" — Il tecnico della Cremonese ha risposto a una domanda e ha chiarito che non necessita di altri terzini mancini oltre a Pezzella:

"A Milano abbiamo segnato anche con Zerbin, che ha crossato di destro proprio dalla fascia sinistra. Lo sviluppo dei cross può essere vantaggioso in certe condizioni di gioco e l’opposto in altre. Degli esterni che abbiamo a disposizione tutti possono adattarsi in quella posizione, come Zerbin che l’ha fatto per una vita e Floriani che è un giocatore interessante. Sernicola lo vedo più da braccetto”.

Le dichiarazioni su cosa si aspetta dalla partita: "Servirà pazienza" — Sicuramente la sfida contro il Sassuolo sarà diversa da quella giocata contro il Milan, queste sono le differenze analizzate dal mister della Cremonese:

"Hanno un’organizzazione difensiva di reparto che non permette di trovare velocità nel gioco, e allo stesso tempo ha grande forza e gamba nella ripartenze. Sarà una partita in cui servirà grande pazienza quando avremo palla e dovremo essere abili a capire che loro hanno qualità non indifferente in ripartenza. Direi che è un match molto interessante, perchè sfidiamo un avversario che non ci concederà gli spazi avuti nella scorsa partita”.

Cremonese-Sassuolo, il messaggio di Nicola per questa partita e per il resto della stagione — Il tecnico della Cremonese vuole che tutti i giocatori siano pronti. Per lui non ci sono 11 titolari e questo è il concetto che ha voluto esprimere:

"A me piace che tutti si sentano partecipi e percepiscano che i titolari sono almeno 16. Poi ci sono gli altri che lottano, sgomitano e hanno ambizione. Alcuni possono uscire dopo uno o due e mesi, ma devono avere l’ambizione di poter partire dall’inizio. Personalmente credo che il grande giocatore sia quello capace di determinare quando entra in campo: questa qualità verrà sempre più ricercata nel mondo del calcio”.

Il commento del mister sugli infortuni: "Vazquez ci sarà" — “Barbieri fortunatamente non ha avuto un problema troppo importante, la settimana della sosta ci permetterà di aggregarlo al gruppo per prepararlo al rientro e sono molto contento perché non ho avuto modo di vederlo del tutto. Vazquez rientra dalla squalifica, Johnsen sta risolvendo un problemino e la sosta gli permetterà di recuperare ancora di più.

Bonazzoli ha preso una botta importante a Milano, vedremo se sarà possibile sfruttarlo. Quando manca qualcuno ci si può render conto delle risorse e delle qualità che si hanno a disposizione. Per me conta che il gruppo squadra sia sempre presente, se non ci sono alcune scelte ci si concentra sui giocatori con potenzialità ma che fin lì non hanno avuto troppo spazio”.

Il commento di Nicola sul mercato aperto — Il tecnico ha espresso tutto il suo disappunto senza mezzi termini spiegando anche le difficoltà di un allenatore: “Penso che nessun allenatore ami questa formula… Noi ci dobbiamo adattare a ciò che accade e cercare di non concentrarci su ciò che non ci piace. Molto spesso i ritiri sono fini a sé stessi, le cose cambiano ad una velocità incredibile e il rischio è quello di aver lavorato con giocatori che non parteciperanno alla stagione. La soluzione potrebbe essere stringere il mercato o spostare in avanti la preparazione”.

La risposta su Vardy alla viglia di Cremonese-Sassuolo — L'allenatore non si è voluto sbilanciare sul colpo di mercato che sta diventando sempre più realtà in queste ore. queste sono state le sue dichiarazioni: “A me non interessa, penso soltanto al Sassuolo. Se ne parlassimo a bocce ferme potrei dire che parliamo di un giocatore che ha mostrato grande qualità, ma a me interessa la Cremonese che dovrà sfidare il Sassuolo”.