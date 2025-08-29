Seconda partita in massima serie e seconda sconfitta consecutiva per il Sassuolo di Fabio Grosso . I neroverdi impattano 3-2 contro la Cremonese di Davide Nicola , alla seconda vittoria consecutiva. All'esordio, il Sassuolo , aveva perso 0-2 in casa contro il Napoli campione d'Italia. Il dispiacere è doppio visto che il Sassuolo era vicino a raggiungere un buon pareggio dopo un'ottima rimonta. Alle due reti dei padroni di casa della Cremonese , gli ospiti avevano risposto prima con Pinamonti e poi con capitan Berardi dagli undici metri. Dopo il match, amaro, l'allenatore Grosso parla in sala stampa.

Sassuolo, le parole di Grosso

Il tecnico neroverde non ha nascosto la propria delusione: “Questa sconfitta fa male, soprattutto dopo aver trovato il 2-2. Avevamo ripreso la partita e potevamo gestirla fino alla fine, invece l’abbiamo lasciata andare. Mi auguro che sia un insegnamento, perché dobbiamo salire di livello in termini di malizia ed energia: in Serie A, altrimenti, paghi dazio”. Grosso, inoltre, ha analizzato anche i momenti chiave della partita: “Il primo tempo era stato equilibrato, non ci sono state grandi occasioni e loro hanno sfruttato meglio i calci piazzati. Dopo il 2-0 siamo stati bravi a reagire e a riportarci in gara, ma nel recupero non puoi permetterti leggerezze. Un angolo al 91’, un rigore al 93’: dettagli che cambiano tutto. Questa è una sconfitta che dobbiamo tenerci stretta, perché ci farà capire cosa serve per crescere”.