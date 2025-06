Cremonese, Simone Giacchetta resta direttore sportivo fino al 2027

Dal suo arrivo, Giacchetta ha contribuito in maniera decisiva alla crescita della Cremonese, portando la squadra a raggiungere traguardi importanti: due promozioni in Serie A nelle stagioni 2021/2022 e 2024/2025, e una storica semifinale di Coppa Italia nel 2022/2023. La sua gestione si è distinta per professionalità, visione strategica e valorizzazione delle risorse tecniche , costruendo una rosa competitiva e coerente con gli obiettivi societari.

Cremonese, tre giorni fa era stato esonerato Stroppa

Il 13 giugno, inoltre, la Cremonese aveva esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Di seguito la nota del club: "U.S. Cremonese comunica che con decorrenza 30 giugno 2025 si interromperà il rapporto professionale con Giovanni Stroppa. La proprietà e il club grigiorosso ringraziano sentitamente il tecnico e il suo staff per aver riportato i nostri colori in Serie A a coronamento del lavoro svolto. Stroppa e i suoi collaboratori con professionalità, impegno e dedizione nell’attività quotidiana hanno saputo valorizzare al massimo un percorso iniziato nella stagione 2023/24 e culminato nella promozione conquistata lo scorso 1 giugno. Buona fortuna Mister, grazie per le emozioni condivise insieme!".