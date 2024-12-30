La Fiorentina grazie ad un gol allo scadere di Sottil ha strappato un pareggio in casa della Juventus. I bianconeri, così, hanno concluso in parità l'undicesimo match del campionato, ma tengono comunque saldo il record dell'imbattibilità. Come di consueto, i tifosi hanno sfogato i loro sentimenti al termine della partita, commentando le dinamiche in modo esilaranti.

Raffaele Palladino parla con Dodo durante la sfida tra Juventus e Fiorentina (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Le reazioni social a Juventus-Fiorentina

Nonostante la doppietta di Thuram, lodato a fine partita da parte dei tifosi della Juventus, la Fiorentina è comunque riuscita a non perdere a Torino. Il che, dato il calibro dell'avversario, e alla luce dello svolgimento della partita, è un risultato che soddisfa i supporter viola, che a ridosso del post del club hanno commentato con: "Grazie ragazzi", "", anche "Così finisce bene l'anno", si legge. Il più apprezzato della formazione di Palladino è De Gea, che in più di un'occasione ha tenuto a galla la Fiorentina.

Stessa cosa non si può dire sulla Juventus: i fan bianconeri, infatti, hanno rimarcato su tutte le pagine di sport più seguite su Instagram che questo è l'ennesimo pareggio della stagione; e, nonostante l'imbattibilità, questi risultati non sono all'altezza di un club come la Juve. Altri, addirittura, segnalano che "Allegri è stato esonerato per molto meno". Insomma, la formazione di Motta (e Motta stesso) non è ancora nelle grazie dei tifosi.

Thiago Motta, allenatore della Juventus, prima del calcio di inizio della sfida con la Fiorentina (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Il più acclamato è Thuram, autore di una doppietta e di una straordinaria prestazione nella zona nevralgica del campo. Diversi utenti, tifosi di altre squadre, hanno sottolineato come si siano avverate le dichiarazioni di Marcus, fratello di Khéphren, che pochi giorni prima aveva affermato: "Gli auguro il meglio. Anzi, non proprio il meglio. Diciamo a lui sì, alla squadra in cui gioca no". "Dacci due numeri", alcuni hanno scritto all'attaccante dell'Inter.