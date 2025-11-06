Il Genoa ha ufficializzato l'arrivo in panchina di Daniele De Rossi, tecnico capitolino che vuole rilanciarsi dopo l'esperienza chiusa in modo traumatico con la Roma

Giorgio Trobbiani 6 novembre - 13:56

Daniele De Rossi, leggenda della Roma con una breve esperienza da calciatore anche al Boca Juniors, è il nuovo allenatore del Genoa. Il giovane tecnico, presidente anche dell'Ostia Mare, dovrà cercare di rimettere in sesto una situazione molto complicata ereditata dagli scarsi risultati ottenuti da Patrick Vieira all'inizio della stagione.

Genoa, De Rossi nuovo allenatore: ora c'è anche il comunicato UFFICIALE — Daniele De Rossi, reduce dall'esonero all'inizio dello scorso anno dalla panchina della Roma, è pronto a ripartire dal Grifone. Il Genoa, da un punto di vista filosofico, è forse la squadra più aderente a quella che è la mentalità di Daniele De Rossi, leggenda della Roma e molto legato al Boca Juniors, club gemellato proprio con i rossoblù di Genova. DDR, come viene chiamato nella Capitale, salterà la gara d'esordio per squalifica e rientrerà quindi dopo la sosta. Ecco il comunicato ufficiale.

"Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai media con Diego Lopez, Chief of Football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori".

Dopo la vittoria di Sassuolo, con Murgita e Criscito in panchina, il Genoa ha migliorato un po' la situazione in classifica, ma ora è chiamato ad un ruolino di marcia di altissimo livello per riprendere quota in Serie A.