In casa Genoa dopo l'esonero di Patrick Vieira c'è aria di rivoluzione in tutto il club. Dopo la vittoria esterna in casa del Sassuolo con l'esordio di un ex bandiera del Grifone come Criscito la dirigenza ha praticamente chiuso per il nuovo allenatore, si tratta di Daniele De Rossi . Le belle notizie per non finiscono qui, la squadra genoana ha rilasciato sul proprio sito una nuova maglia con lo sponsor Kappa, proprio in data odierna.

Questa mattina nel sito ufficiale del Genoa è stata rilasciata una nuova maglia con lo sponsor Kappa. Il Grifone ha deciso di lasciare in merito un comunicato per questa nuova divisa:

"C'era una volta. E c’è ancora. Maglia che vince non si cambia. Piuttosto, si evolve. Kappa celebra i 25 anni della Komba t, la maglia aderente e iper-elastica, indossata dalla Nazionale Italiana, per la prima volta, all’Europeo in Belgio e Olanda, divenuta un punto di riferimento, oltre che di ispirazione, per le maglie da calcio moderne. A 25 anni di distanza, Kappa rielabora quella rivoluzione con la Kombat XXV , una nuova versione sulle orme del mito. Più leggera, più tecnica, più sostenibile. Una selezione di squadre Kappa di tutto il mondo, tra cui il Genoa, il club di calcio più antico In Italia, la indosserà prossimamente, per trasformare gli stadi in un unico palcoscenico globale.

Ogni pezzo è unico: la maglia è venduta in una speciale busta sigillata, ispirata ai classici pacchetti di figurine. Un dettaglio esclusivo che ne esalta il valore da collezione e rende ogni Kombat un’esperienza irripetibile, unica, inimitabile. Grazie al tessuto innovativo con tecnologia stop stopping, Kombat si è presa la scena, mettendo in campo fino a 30 cm di libertà di movimento in più, rendendo più visibili le trattenute e contribuendo a cambiare le regole d’ingaggio nello sport".