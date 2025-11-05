Attraverso i suoi profili social, l'ex centravanti del Feyenoord ha annunciato del problema che lo tormentava da mesi

Jacopo del Monaco 5 novembre - 09:30

Un altro calciatore del Milan dovrà passare per l'infermeria e si tratta di Santiago Giménez. L'attaccante messicano non ha preso parte alla partita contro la Roma di domenica e nelle ultime ore ha fatto un annuncio su Instagram. Con un post, il numero 7 ha annunciato che dovrà fermarsi a causa di un infortunio alla caviglia che gli sta dando problemi da mesi.

Milan, Giménez: "Da mesi gioco con un infortunio alla caviglia ed è ora di fermarsi" — Fino a questo momento della stagione, Santiago Giménez ha segnato soltanto un gol in stagione, quello contro il Lecce in Coppa Italia. In Serie A, invece, la rete manca dalla scorsa stagione, quando il 9 maggio ha segnato una doppietta nel 3-1 finale contro il Bologna. Tuttavia, la mancanza di gol non ha fatto preoccupare Massimiliano Allegri, il quale ha sempre difeso il suo giocatore. Nell'ultima giornata del campionato in corso, Giménez non ha preso parte alla vittoria spedizione contro la Roma, decisa dalla rete di Strahinja Pavlović. Nelle ultime ore, il classe 2001 ha annunciato su Instagram che dovrà fermarsi a causa di un infortunio alla caviglia che lo tormenta da diversi con l'obiettivo di tornare il prima possibile ed al 100% della sua condizione fisica.

Ecco le parole che Giménez ha postato sul suo profilo: "Da diversi mesi, sto giocando le partite con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso né di essere al 100% della mia forma fisica, né di sentirmi a mio agio quando sono in campo. Con determinazione, ho continuato ad aiutare la squadra giocando, tuttavia il dolore è aumentato. Per questo, è giunto il momento di fermarsi. Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi con l'obiettivo di tornare il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie a tutti per il supporto, ci vediamo presto!"