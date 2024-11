De Rossi rompe il silenzio sulla Roma: “A Trigoria sono di casa: ci tornerò”

In casa Roma non si sta respirando, ormai da qualche mese, una buona aria e nel mirino ci sono ancora i Friedkin al momento alle prese con la scelta da compiere sul nuovo allenatore. L'ambiente romanista non ha preso per nulla bene l'esonero di Daniele De Rossi, arrivato all'inizio di questa stagione, e l'ha dimostrato in più occasioni. L'ex calciatore e tecnico giallorosso dal canto suo ha, per la prima volta dalla separazione del 18 settembre, rotto il silenzio su quanto accaduto con il club.