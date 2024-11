Roma, spunta un nuovo striscione contro i Friedkin: “Go home”

In casa Roma, dopo l'esonero di Juric, non è stata trovata ancora una soluzione per la panchina e i tifosi non intendono arretrare di un passo nella loro contestazione.

Nuova ed ennesima contestazione in casa Roma dove continua a respirarsi un clima di malumore non indifferente: è spuntato anche un nuovo striscione diretto ancora una volta ai Friedkin. Il messaggio è stato piazzato proprio davanti all'albergo in cui sembrerebbe che alloggino i proprietari del club giallorosso.

Roma, i tifosi non si arrendono: Friedkin ancora nel mirino — Dopo l'esonero di Ivan Juric ancora non si sa chi siederà sulla panchina della Roma: la proprietà è al lavoro ma c'è una frattura sempre più grande che dev'essere quanto prima risanata. Non è un caso allora che, dvanti all'ingresso del lussuoso albergo 'La Posta Vecchia' situato a Ladispoli, sia comparso un nuovo messaggio della tifoseria giallorossa: "Friedkin go home (Friedkin andate a casa, ndr.)".

Insomma, il clima continua ad essere teso e non c'è da stupirsi che i proprietari americani siano arrivati nella Capitale con il massimo riserbo. La Roma è senza allenatore, l'aria che tira è tesissima e il tempo stringe: si ragiona su un possibile ritorno di Rudi Garcia, dopo l'esperienza non felice al Napoli, ma occhi puntati ancora su Roberto Mancini (che però chiede un biennale e 6,5 milioni). Smentiti invece i contatti con Massimiliano Allegri: l'ex bianconero non rientrerebbe al momento nei piani della Lupa.