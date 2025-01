Derby della Capitale: dove seguire Roma-Lazio in TV e streaming

Le premesse del Derby

Le due squadre arrivano all’appuntamento con stati d’animo e obiettivi molto diversi. La Roma, guidata da Claudio Ranieri, cerca una rivincita dopo una prima metà di stagione deludente che l’ha vista scivolare al decimo posto in classifica. Un risultato ben lontano dalle aspettative estive, quando i giallorossi ambivano a un posto in Europa. Dall’altra parte, la Lazio di Marco Baroni si presenta da quarta forza del campionato, saldamente in zona Champions League nonostante qualche recente rallentamento. La posta in palio è altissima, non solo per i punti, ma per la supremazia cittadina che da sempre infiamma il tifo delle due tifoserie. I 15 punti di distacco in classifica non smorzano il fascino di una sfida dove, storicamente, i pronostici sono spesso ribaltati.