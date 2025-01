Il girone d'andata della Serie A 2023-2024 si chiude col botto. Il match-clou del 19° turno metterà di fronte Roma e Lazio , in campo all'Olimpico nel derby della Capitale . I padroni di casa non possono assolutamente sbagliare per tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione ; gli ospiti, qualora dovessero centrare una preziosa vittoria, proseguirebbero la marcia trionfale agli ordini di mister Baroni .

Roma leggermente favorita dalle quote

Le quote per il derby della Capitale vedono la Roma leggermente favorita. La vittoria dei giallorossi è infatti proposta a 2.50, un eventuale pareggio (segno X) è fissato a 3.05, mentre un possibile successo della Lazio è offerto a 2.95. Negli ultimi cinque confronti diretti, il derby è stato caratterizzato da pochi gol, con ben quattro esiti Under 2.5, quotato a 1.80, rispetto ad un Over 2.5 proposto a 1.92. Non è da escludere che il confronto tra mister Ranieri e mister Baroni possa regalare un numero di reti ridotte. Solo in un'occasione nelle ultime cinque, entrambe sono andate a segno, a fronte di quattro No Goal, quotato a 2.10 (Goal, quota 1.67). In ottica marcatori , i giocatori papabili sono Dovbyk (2.65) e Dybala (2.90) tra le file della Roma, mentre per la Lazio il principale candidato è Castellanos, quotato a 3.00.