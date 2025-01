L'allenatore della Lazio, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby della Capitale contro la Roma

Pronti via e il 2025 regala subito il derby della Capitale tra Roma e Lazio. L'attesa sfida è in programma domenica 5 gennaio (fischio d'inizio alle ore 20:45) allo Stadio Olimpico di Roma per la diciannovesima giornata di Serie A. La Lazio si prepara ad affrontare i giallorossi con un ampio vantaggio in classifica di 15 punti. Ma si sa, il derby è sempre un match speciale, diverso da tutte le altre gare. In sostanza, si azzera tutto.

In vista del derby capitolino di domenica sera, è intervenuto in conferenza stampa Marco Baroni, allenatore di una Lazio lanciatissima in questa prima parte di stagione: "Si vive per queste partite, sono meravigliose perché c'è dentro tutta la passione. Tutta la squadra deve avvicinarsi a questa gara con tutta la gioia che deve esserci nel giocare una gara così.

"Voglio fare una piccola premessa, questa partita la giochiamo domenica non due mesi fa. Nelle ultime cinque partite abbiamo fatto gli stessi punti e da quando è arrivato Ranieri hanno segnato il doppio delle reti, sarà una sfida equilibrata e per questo ancor più bella. I 15 punti di vantaggio incideranno nella gara di domenica? Voglio fare una piccola premessa. Questa partita la giochiamo domenica non due mesi fa. Nelle ultime cinque partite abbiamo fatto gli stessi punti della Roma. Da quando è arrivato Ranieri loro hanno segnato il doppio delle reti, sarà una sfida equilibrata e per questo ancor più bella".

Verso Roma-Lazio, le parole di Baroni in conferenza stampa — Prosegue l'allenatore della Lazio: "La squadra non deve mai snaturarsi, quando ti snaturi perdi qualcosa. Sappiamo benissimo la pericolosità e la bellezza di questa partita, ma dovremo giocare da Lazio contro un avversario forte come la Roma. Si dice che i derby sono partite che si preparano da sole, per me si preparano tutti insieme. In questa partita c'è la passione di un'intera città, quando si vive di passione c'è la bellezza. La passione ti porta anche al dolore. Sto cercando di far avvicinare la squadra alla partita con tutta la gioia che devi avere nell'affrontare una partita così bella e meravigliosa".

Sarà il primo derby di Baroni sulla panchina della Lazio: "Il derby è il derby, è come dire che Natale è un giorno come gli altri. Per me non lo è e non lo sarà nemmeno questo derby. Bisognerà affrontare la partita con tutta l'attenzione e la voglia che abbiamo messo sempre in campo. Questi siamo noi e questa è la nostra natura. Nel mio presente c'è tanta Lazio, è il mio modo di essere. Mi porto dietro esperienze che mi hanno certamente aiutato, ma io guardo avanti e in questo momento c'è una grande opportunità, una società e una tifoseria importante. Giocheremo "fuori casa" domenica, ma vi assicuro che non siamo mai in trasferta con la nostra tifoseria. Sentiamo dentro la nostra gente anche quando non gli viene permesso di assistere alle partite.

Le parole di Ranieri? Forse non tutti si ricordano che Claudio è stato mio allenatore per pochi mesi a Napoli. Una persona meravigliosa, mi fanno piacere le sue parole. Sappiamo le difficoltà che ci sono dentro questa partita. Abbiamo studiato e preparato le qualità importanti di questa Roma".

L'avvicinamento al derby — Baroni si è poi focalizzato sull'avvicinamento al derby di domenica sera: "Il messaggio è che si gioca tutti insieme, i giocatori non contano mai prima delle partite, in caso dopo. Dovranno essere coinvolti tutti, chi gioca titolare, chi partirà dalla panchina e chi non giocherà. La presenza dei tifosi alla rifinitura di domani? Questo non cambia niente, perché affrontiamo un avversario solido e pericolosissimo.

Parlo sempre di prestazione, che ci deve essere sempre. Non possiamo sbagliare negli atteggiamenti, dobbiamo lavorare nella compattezza e nell'equilibrio. Se fosse per me terrei sempre le porte aperte, è la cosa più bella. Semmai ci sia bisogno di sentire il calore è un regalo che vogliamo fare ai nostri tifosi perché questo contatto e questa vicinanza fa parte di quella passione di cui ho parlato prima. Vogliamo regalare questo sentimento, domani possiamo essere vicini e quasi toccarci.

"Come vi ho detto prima, non solo io ma tutti viviamo di passione ed è la cosa più bella che c'è. Ho fatto tante partite importanti che mi hanno dato tanta emozione e adrenalina. Se potessi raccogliere quelle emozioni e metterli in un bicchiere mi ci tufferei. Fanno parte di questo mestiere, più si alza l'aspetto emotivo e più stai facendo partite importanti. Da questo punto di vista sono felice di viverlo questo derby. Io passo sempre dal noi, il calcio si vive ormai di squadra e di emozioni condivise.

In rosa non ci sono giocatori che hanno già 300 partite, abbiamo portato dentro giocatori che stanno lavorando e stanno crescendo. Devono percepire lo spessore e l'importanza di questa gara, lo devono sentire addosso. Devono trovare la bellezza di questa gara. Non è solo legato alla squadra, ma anche a tutta la tifoseria e alle persone che lavorano intorno a noi. Qui c'è una famiglia e questo "noi" ha ancora più valore. Sono convinto che alla fine verrà fuori una bella partita, non sarà di gestione".

Il punto sugli infortunati: "Domani faremo delle valutazioni su Lazzari e Noslin per vedere se possono essere a disposizione. Castrovilli ha avuto un attacco influenzale, io conto sempre su tutti e non lascio nessuno indietro. Anche lui farà un test domani. Dia sta facendo benissimo, ho ancora dei dubbi sulla formazione perché i ragazzi si stanno allenando benissimo. Con l'Atalanta Dia è entrato bene, si è mosso in maniera giusta e ha avuto una buona gestione della palla. Poi è ovvio che a questi giocatori si chiede il gol. Ma per noi Dia è un giocatori importantissimo. Sono tutti pronti per giocare questo derby. Tutti vogliono esserci, i ragazzi mi stanno mettendo in difficoltà".

Il treno Tavares — Baroni si è infine soffermato sulle condizioni di Nuno Tavares: "Nuno ha avuto un piccolo infortunio, è ripartito e deve stare sereno. Ha una grande capacità di essere decisivo nelle giocate offensive. Magari non tutte le occasioni si concretizzano, ma non possiamo pensare che possa fare 5-6 assist a partita. Deve giocare con la sua spensieratezza, la sua bellezza sta nella capacità di prendersi dei rischi. È una cosa su cui stiamo lavorando, chiaramente non limito mai i giocatori da questo punto di vista.

Basic e Hysaj? Ci saranno sicuramente, sono venuti in Coppa Italia con noi e ci danno una grande mano. Dobbiamo sfruttare questa apertura nel mercato per fare questi cambiamenti. Il primo tempo con l'Atalanta sarà replicabile? "Stiamo lavorando sulla mobilità, ho dei calciatori che hanno questa attitudine, ci stiamo lavorando. A prescindere dal sistema è importante non perdere mai questa filosofia. Questa nostra caratteristica della mobilità spero ci possa dare delle soluzioni importanti dal punto di vista offensivo".