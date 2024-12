Lazio, Baroni: “Mi assumo la responsabilità della sconfitta. Ora c’è da lavorare”

“Mi assumo la responsabilità della sconfitta”

Baroni non ha cercato scuse per il pesante passivo, riconoscendo il crollo della squadra dal punto di vista mentale: “Parlo della partita, non dell’episodio (il rigore che ha sbloccato il match, ndr). Sono dispiaciuto per la squadra e per i tifosi. Mi assumo la responsabilità della sconfitta. È chiaro che abbiamo fatto 40 minuti buoni, ma non è stato sufficiente. La squadra ha ceduto dal punto di vista nervoso, abbiamo concesso cose che all’Inter non puoi concedere. Non sono stato bravo a gestire questa situazione dal punto di vista emotivo. Ho già parlato alla squadra, ora dobbiamo lavorare e ripartire”.