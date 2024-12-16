I meme e le reazioni social della sfida fra la Lazio di Marco Baroni e l'Inter di Simone Inzaghi. Match che si è concluso con un risultato quasi tennistico per i nerazzurri che hanno battuto i biancocelesti con un rotondo 0-6. Con questi tre punti la Beneamata si riporta a tre lunghezze dalla capolista Atalanta e ad una dal Napoli di Antonio Conte.
Lazio-Inter, le reazioni social e i meme della sfida
Oltre al risultato tennistico sul quale è molto facile ironizzare per i tifosi dell'Inter e, soprattutto, per i tifosi della Roma, la sfida fra la Lazio e i nerazzurri ha visto tanti episodi social al suo interno. Prima, però, lo splendido omaggio dell'Olimpico e della Curva Nord che, con uno striscione dedicato, ha reso onore a Sinisa Mihajlovic, scomparso due anni fa. Passando alle cose più leggere, da sottolineare c'è sicuramente la nuova esultanza di Carlos Augusto ispirata al tiratore olimpico turco e alla sua famosissima posa.
ECCO LE REAZIONI SOCIAL DELLA SFIDA
IL CALCIOOOOOOOOO EL FUTBOOOOOOOOL#LazioInter pic.twitter.com/WLZhMHsyET— Ranocchiate (@RanocchiateBlog) December 16, 2024
Sinisa, per sempre nei nostri cuori 🖤💙#ForzaInter #LazioInter pic.twitter.com/KRg2jYzw7U— Inter ⭐⭐ (@Inter) December 16, 2024
UN CARLOS OLIMPICO 🇹🇷🇧🇷#ForzaInter #LazioInter pic.twitter.com/isf4ug64Tk— Inter ⭐⭐ (@Inter) December 16, 2024
Tweet muto#LazioInter pic.twitter.com/snJzN82d86— Max Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) December 16, 2024
Ecco qui alcune delle reazioni social della sfida fra Lazio ed Inter con un particolare accento sull'omaggio dell'Olimpico per Sinisa Mihajlovic, ex giocatore di entrambe le squadre.
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