I meme e le reazioni social della sfida fra la Lazio di Marco Baroni e l'Inter di Simone Inzaghi. Match che si è concluso con un risultato quasi tennistico per i nerazzurri che hanno battuto i biancocelesti con un rotondo 0-6. Con questi tre punti la Beneamata si riporta a tre lunghezze dalla capolista Atalanta e ad una dal Napoli di Antonio Conte.

Lazio-Inter, le reazioni social e i meme della sfida

L'esultanza di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter (foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Oltre al risultato tennistico sul quale è molto facile ironizzare per i tifosi dell'Inter e, soprattutto, per i tifosi della Roma, la sfida fra la Lazio e i nerazzurri ha visto tanti episodi social al suo interno. Prima, però, lo splendido omaggio dell'Olimpico e della Curva Nord che, con uno striscione dedicato, ha reso onore a Sinisa Mihajlovic, scomparso due anni fa. Passando alle cose più leggere, da sottolineare c'è sicuramente la nuova esultanza di Carlos Augusto ispirata al tiratore olimpico turco e alla sua famosissima posa.

ECCO LE REAZIONI SOCIAL DELLA SFIDA

Ecco qui alcune delle reazioni social della sfida fra Lazio ed Inter con un particolare accento sull'omaggio dell'Olimpico per Sinisa Mihajlovic, ex giocatore di entrambe le squadre.