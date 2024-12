Le pagelle della sfida fra Lazio ed Inter, il big match che ha concluso la giornata di Serie A. Ecco i voti e i giudizi del duello anche fra i due allenatori: Marco Baroni, rivelazione con i biancocelesti e Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri....

Lazio, le pagelle dei biancocelesti — Provedel 5,5 - Forse poteva fare qualcosa di meglio in occasione del gol di Dimarco, per il resto incolpevole.

Marusic 4 - Un errore marchiano sul gol di Dimarco gli costa un voto bassissimo, prestazione decisamente negativa per l'esterno biancoceleste.

Gila 6 - Nella mezz'ora in cui gioca è il solito, ottimo, giocatore, poi l'infortunio. Dal 32' Gigot 4,5 - Entra e procura il rigore che fa esondare l'Inter, esce poi per il colpo alla testa rimediato nel contrasto con Lautaro. Dal 46' Lazzari 5 - Non riesce ad incidere, se non negativamente sulla partita.

Patric 4,5 - Il gol di Dumfries, quello dello 0-4, è in gran parte colpa sua e della sua negligenza nel coprire quel pallone poi rubatogli da Thuram.

Nuno Tavares 5,5 - Un treno nella prima mezz'ora, crolla poi come tutta la squadra dopo il rigore siglato da Calhanoglu.

Guendouzi 5 - Non riesce a fare filtro come al solito e, anche in verticale, fa fatica contro la densità del centrocampo dell'Inter.

Rovella 6 - Forse il migliore dei suoi, combatte nonostante tutto, poi si ferma.

Isaksen 5,5 - Sembra pericoloso all'inizio, ma pian piano svanisce con il passare dei minuti. Dal 57' Dele-Bashiru 5 - Entra nel momento peggiore della sua squadra e viene risucchiato nel turbine di negatività.

Pedro 5,5 - Si sbatte e si sacrifica, uno dei meno colpevoli sicuramente. Dal 57' Tchaouna 5,5 - Fa ammonire un paio di nerazzurri, ci prova

Zaccagni 6 - La sufficienza è per il sacrificio e la voglia di ripiegare in difesa anche quando la sua squadra è sotto di quattro gol: capitano vero.

Noslin

All. Baroni 4,5 - Passivo pesantissimo per la sua Lazio che si sgonfia dopo il rigore di Calhanoglu. Una battuta d'arresto pesante per la sua squadra.

Inter, le pagelle dei nerazzurri Sommer 6 - Spettatore non pagante della sfida.

Bisseck 6 - Gara sufficiente, bravo in fase di spinta, ma poi mostra tanta ingenuità nel farsi ammonire per un battibecco e Inzaghi lo cambia immediatamente. Dal 46' Darmian 6,5 - La solita garanzia dietro.

De Vrij 7 - Torna ad essere il leader della difesa dell'Inter: rinato.

Bastoni 7 - Assist, chiusure, discese offensive, contrasti: un calciatore totale. Dal 63' Carlos Augusto 7 - Un gol da centravanti vero, che movimento e che scavino.

Dumfries 7 - Un gol che mette nel ghiaccio la partita. Protagonista assoluto anche nello stacco, poderoso, che porta poi al tocco di mano di Gigot nel primo tempo.

Barella 7,5 - Ma che gol ha fatto! Un controbalzo incredibile sul quale Provedel non può nulla. Da cineteca. Dal 74' Zielinski 6 - Entra per gestire.

Calhanoglu 6,5 - Torna ad essere freddo dal dischetto e la sua trasformazione è pesantissima per il risultato. Dal 63' Asllani 6 - Attento e preciso, in crescita.

Mkhitaryan 7,5 - L'uomo ovunque di Simone Inzaghi si conferma in una forma davvero smagliante. E che assist nel finale.

Dimarco 7 - Ormai possiamo chiamarlo: il gol alla Dimarco. Inserimento in corsa e tiro al volo arrivando sul secondo palo. Pronto a depositare il marchio registrato. Dall'81' Buchanan SV

Lautaro 5 - Alla fine del primo tempo sciupa un'occasione molto interessante sul lancio di Barella. Perde tanti, troppi, tempi di gioco in contropiede. Non sembra troppo in condizione e a testimoniarlo è uno scatto di Thuram verso un pallone che lo brucia.

Thuram 7,5 - In una partita dove è braccato ovunque riesce comunque a ritagliarsi il suo ruolo rubando il pallone a Patric che vale il gol dello 0-4. Ha tutto un altro ritmo rispetto al compagno di reparto Lautaro. Nel finale c'è anche la perla del sesto gol.

All. Inzaghi 8 - Ripartire dopo la beffa di Leverkusen non era facile e invece ecco qui la sua Inter: cinica e feroce. Tre punti d'oro contro la 'sua' Lazio.

ARBITRO: Chiffi 6 - Non facilissimo vedere il tocco di mano di Gigot in occasione del calcio di rigore poi trasformato da Calhanoglu. Tiene a bada bene una gara che dura 55 minuti a tutti gli effetti.

Ecco quindi le pagelle con voti e giudizi di Lazio-Inter, sfida vinta dall'Inter che si è riavvicinata alla vetta della classifica. Benissimo nei nerazzurri quasi tutti, in particolare Dimarco, Dumfries e Bastoni. Nella Lazio, sconfitta pesantemente, ha comunque brillato il capitano, Mattia Zaccagni.