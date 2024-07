Derby, Verona ok nel test amichevole contro la Virtus

L'Hellas supera la Virtus 5-1, nel test pre-campionato di Folgaria. Tutto facile per la squadra di Paolo Zanetti che va in rete con Mosquera, Mitrovic, Cisse, Livramento e Suslov. Il derby scaligero è gialloblù.

Zanetti conferma il 4-2-3-1

I gialloblù di Zanetti, confermano il 4-2-3-1 con Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Belahyane, Dani Silva; Tavsan, Harroui, Lazovic; Mosquera. La Virtus di Fresco è schierata invece col 5-3-2 con il grande ex Juanito Gomez a far coppia in attacco con Caia. Primo tempo con i gialloblù che mostrano muscoli e intensità. Il portiere della Virtus Sibi compie tre grandi parate Lazovic, Tavsan e Mosquera, ma quest'ultimo si rifà al 43' con un destro preciso che finisce in rete. La prima frazione termina così 1-0.