Il Lecce è riuscito a conquistare la permanenza in Serie A. Nonostante un andamento altalenante, la squadra Pugliese è riuscita a raggiungere l'obiettivo richiesto dalla società. Grande merito di questo traguardo va specialmente al tecnico Eusebio Di Francesco, che ha saputo compattare il gruppo nei momenti più difficili. Il tecnico pescarese ha saputo dare un'identità ben precisa ai suoi ragazzi a tal punto di richiamare l'attenzione di svariati club italiani. A tal proposito, dopo aver ricevuto il Premio Galeone a Pescara, ha parlato del suo futuro.

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Di Francesco e il traguardo raggiunto con il Lecce

Il Lecce ha concluso la sua stagione in Serie A al. I giallorossi chiudono la stagione congrazie alla vittoria di misura contro ilnell'ultima giornata di campionato.

LECCE, ITALIA - MAGGIO 24: L'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco gesticola durante la partita di Serie A nel match tra US Lecce e Genoa CFC allo Stadio Via del Mare il 24 Maggio, 2026 in Lecce, Italia. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Durante l'intervista rilasciata ai microfoni di Sky, l'ex tecnico della Roma ha sottolineato tutta la sua gioia per il traguardo conquistato. Per l'allenatore si tratta di una sorta di rivincita personale dopo che aveva mancato l'obiettivo salvezza nei due anni precedenti. Questa volta l'epilogo è stato diverso:" Chi mi conosce sa quanto io sia felice di quello che abbiamo raggiunto. Credo di aver fatto un ottimo lavoro a Lecce dopo che per due anni di fila avevo mancato l'obiettivo con altre squadre. Ma non sono qui a ricordare le cose negative, ora voglio godermi questa salvezza. Non era per niente facile salvarsi e questo lo sapevamo già dall'inizio, ma non abbiamo mai mollato, siamo rimasti aggrappati alla classifica e alla fine grazie al lavoro, ci siamo riusciti".

Un pensiero sull'addio del direttore sportivo Pantaleo Corvino che ha lasciato i pugliesi dopo 6 anni:"Dopo che il campionato è finito ci siamo parlati con il direttore e ci siamo dati appuntamento tra una settimana, perchè dovevamo decidere il nostro futuro per il bene della società. Mi ha mandato un messaggio lui, ma sono qua, appena terminerò lo chiamerò subito".

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Gli occhi del Bologna sul tecnico del Lecce

Le ottime prestazioni della sua squadra hanno inevitabilmente attirato l'attenzione di altri Club. Tra le società più interessate alla situazione del tecnico ci sarebbe anche il(dopo la separazione ufficiale con). Di Francesco, ha voluto mantenere prudenza, evitando conferme su un suo possibile addio:" Ci sono molte persone che parlano in giro, ogni anno sentiamo diverse notizie. Ci sono i miei agenti che lavorano per me, io non so nulla, ma queste cose fanno parte del calcio, ormai lo sappiamo tutti.".

Durante la chiacchierata, il tecnico ha parlato anche dell'esperienza di suo figlio Federico al Catanzaro:" Domani pizza e birra con la famiglia e vediamo la partita insieme. Federico sta facendo grandi cose, sono contento per lui, così come per Aquilani e il Catanzaro. Sarà difficile ribaltare il risultato, ma sono certo ci proveranno".

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