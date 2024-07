Test in famiglia per l'Empoli di Roberto D'Aversa al Centro Sportivo di Petroio. La formazione azzurra ha battuto quella arancio per 2-0 grazie alla doppietta di Francesco Caputo su doppio assist di Giuseppe Pezzella...

Sergio Pace Redattore 16 luglio 2024 (modifica il 16 luglio 2024 | 21:36)

Test in famiglia oggi al Centro Sportivo di Petroio per il nuovo Empolitargato Roberto D'Aversa. La formazione azzurra si è imposta per 2-0 su quella arancio grazie alla doppietta di Francesco Caputo. Il 36enne attaccante, apparso in ottima forma e carico come non mai, ha timbrato per due volte il cartellino rispondendo presente ai due assist confezionati da Giuseppe Pezzella.

Empoli, Caputo decide il test in famiglia — Due tempi da 30 minuti e tante buone indicazioni per il tecnico D'Aversa. Il test in famiglia in casa Empoli si è risolto con la vittoria della squadra azzurra su quella arancio. Caputo ha recitato il ruolo da protagonista andando a siglare una doppietta (primo gol di testa e il secondo con un facile tocco di destro). Da segnalare i due assist forniti da Pezzella.

Un buon inizio per l'attaccante di Altamura che ha tutta l'intenzione di tornare a recitare la propria parte dopo l'ultima stagione vissuta in chiaroscuro a causa di alcuni problemi fisici (3 gol in 20 presenze in campionato, di cui 15 da titolare).

Il programma — La compagine toscana, come si può leggere nella nota pubblicata sul sito ufficiale del club, tornerà a lavorare domani pomeriggio. Giovedì mattina è previsto il trasferimento nel ritiro di Bressanone, dove Caputo e compagni continueranno a lavorare fino a venerdì 26 luglio.